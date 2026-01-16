El elegante rock de Loquillo se suma al cartel de Tío Pepe Festival de Jerez

Un artista fundamental en la historia cultural contemporánea de España. Loquillo llegará el 7 de agosto a Tío Pepe Festival 2026 para firmar una de las noches más esperadas del verano musical. Referente indiscutible del universo del rock, el artista ofrecerá en las bodegas de Tío Pepe en Jerez de la Frontera un directo cargado de actitud, poesía urbana y grandes himnos que forman ya parte de la memoria colectiva de varias generaciones. Su presencia en el cartel de 2026 refuerza la vocación del festival por acoger propuestas con identidad propia y una sólida trayectoria artística. Las entradas pueden adquirirse ya en la página web www.veraneaenlabodega.com.

Marcado por una temprana inquietud cultural, Loquillo inició su trayectoria muy joven, combinando distintos oficios con la música y la escritura hasta dar forma a Loquillo y Los Intocables y, posteriormente, a Loquillo y los Trogloditas, banda emblemática con la que firmó 11 discos de estudio como El ritmo del garaje (1983), Hombres (1991) o Feo, fuerte y formal (2001). Desde 2007, su prolífica carrera en solitario se ha caracterizado por una coherencia artística sostenida en el tiempo, fiel a la ética y la estética del rock and roll tanto dentro como fuera de los escenarios. En 2025 presentó su último trabajo, Corazones Legendarios, un ambicioso proyecto que celebra sus 47 años de carrera y en el que revisa 23 de sus grandes clásicos junto a compañeros como Leiva, Raphael, Coque Malla, Miguel Poveda, Bunbury, Iván Ferreiro, Dani Martín, Miguel Ríos o el recientemente desaparecido Jorge Ilegales. El encuentro único que protagonizará Loquillo en el marco de Veranea en la Bodega tendrá como telón de fondo un entorno singular, en el que la música, el patrimonio y la emoción se dan la mano para convertir cada concierto en una experiencia irrepetible.

Este anuncio se suma a los ya realizados sobre las actuaciones de Raphael (4 de julio), que regresa a Tío Pepe con Raphaelísimo, un espectáculo superlativo que condensa la esencia de una carrera única; Elvis Crespo (9 de julio), uno de los grandes iconos de la música latina; Deep Purple (10 de julio), la mítica banda británica de hard rock; Pastora Soler (11 de julio), con su fuerza artística arrolladora; Sergio Dalma (18 de julio) y su regreso al universo Via Dalma; el G-5 y la rumba contemporánea de Kiko Veneno, El Canijo de Jerez, Muchachito, Tomasito y Diego Ratón (19 de julio); el íntimo encuentro con Antoñito Molina (25 de julio); la celebración del pop-rock español de los 80 con La Guardia, Javier Ojeda, La Frontera y DJ El Pulpo (31 de julio), bajo el título Noches de Rock&Roll; Beret (1 de agosto) con Lo bello y lo roto, uno de los trabajos más íntimos y honestos de su carrera; Luz Casal (2 de agosto), de vuelta a los escenarios con Me voy a permitir; el 30 aniversario de M-Clan (4 de agosto); el homenaje internacional a Queen con God Save The Queen (6 de agosto); la noche de lírica española del 9 de agosto con Ismael Jordi, Sabina Puértolas y el maestro Óliver Díaz, y Valeria Castro (10 de agosto), una de las voces más auténticas y necesarias de la música en español actual.

El ciclo Solera y Compás se abrirá, por su parte, a las miradas de María Terremoto (12 de julio), Israel Fernández (26 de julio) y José Mercé (11 de agosto). Con una parte del cartel aún por desvelar, estas fechas se completan además con los dos espectáculos del ciclo Tío Pepe Comedy: Manu Sánchez con su personal Entregamos (17 de julio) y El Monaguillo con Efectiviwonder (23 de julio).