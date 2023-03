Fiesta de Rock and Roll en Jerez con la mítica Lennebrothers Band

The Rock And Roll Club Jerez ha preparado un auténtico 'fiestón' este fin de semana de carácter gratuito para celebrar el VII Aniversario de su fundación durante una jornada en la que no faltarán puestos de merchandising, comida, exhibición de swing y, por supuesto música en directo con la actuación de tres bandas nacionales e internacionales.

La cita será este sábado 11 de marzo en la sala Paddock de Jerez de la Frontera en una maratón de doce horas que comenzará a partir del mediodía y que tendrá como platos fuertes los conciertos de los algecireños Johnny Moon and the Selenites a las 16:30 horas, el mítico combo alemán Lennebrothers Band a las 18:30 horas y el cierre de los ingleses Dylan Kirk and The Killers a las 20:30 horas.

The Rock And Roll Club, en un comunicado, desea señalar que "nacimos con la premisa de dar a conocer la cultura del rock and roll nos traen un evento concebido para disfrute de todos los públicos, ya que hasta han pensado en ludoteca para aquellos amantes del rock and roll que vayan con menores".

En voz de su presidente, Álvaro Mier-Terán "Este cartel mantiene, como no podía ser de otra forma la banda local, Johnny Moon and the Selenites (Algeciras), que nos deleitará con éxitos propios y versiones, e incorpora a dos bandas, el joven Dylan Kirk (Inglaterra) al más puro estilo Jerry Lee Lewis, que es un auténtico espectáculo, y los veteranos Lennebrothers Band (Alemania) mítica banda alemana de finales de los 80’s"

Desde la asociación animan a acudir al evento "ya que se espera buen tiempo y es una forma extraordinaria de conocer, y colaborar en la expansión y diversidad cultural que pone a Jerez en la vanguardia provincial de este tipo de eventos. Se esperan visitantes de toda Andalucía pues ya en su séptima edición es un festival conocido y valorado dentro del mundo del rock and roll", apunta el presidente del club jerezano.

Esta asociación ya colaboró con el Ayuntamiento de Jerez en la realización, "de manera exitosa, de las dos ediciones de Rockin’ Sherry que se encuadraron dentro de las Fiestas de la Vendimia y que llenó de público y vistosidad las plazas del centro de la ciudad".