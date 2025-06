La Film Symphony Orchestra ofrecerá en Jerez una triple sesión de su espectáculo 'Tarab'

Jerez/La Film Symphony Orchestra ofrecerá por primera vez en Jerez de la Frontera su espectáculo ‘Tarab’ con una triple sesión en el teatro Villlamarta los próximo días sábado 14 y domingo 15 de junio de 2025.

Tras su exitoso paso el año pasado por Jerez, la Film Symphony Orchestra regresará a nuestra ciudad con su nueva gira. Y lo hará con una triple función este próximo fin de semana, los días 14 (19:00 horas) y 15 de junio (11:30 y 18:30 horas), en el coliseo jerezano

"Con este espectáculo el público podrá disfrutar de las bandas sonoras más premiadas y reconocidas del cine", advierte desde la organización

La gira ‘Tarab’, iniciada en Madrid a mediados de octubre, ya ha sido vista por más de 100.000 personas, con más de 30 sold out. ‘Tarab’ está inspirada en la poética palabra árabe que describe el éxtasis emocional que provoca la música y ofrece un repertorio compuesto por algunas de las bandas sonoras más reconocidas del séptimo arte, con un espectáculo que promete más de dos horas de intensa emoción.

La orquesta favorita de los amantes del cine, bajo la dirección del carismático director de orquesta y divulgador musical Constantino Martínez-Orts, hará vibrar de nuevo a su público con una experiencia única.

La propuesta de la Film Symphony Orchestra, formada por más de 70 excelentes profesionales, prevé igualar o superar el éxito de público que ha alcanzado con sus anteriores propuestas, ‘Krypton’ y ‘Henko’. Con doce giras a sus espaldas, los más de 400 conciertos de la FSO ya han sido disfrutados por más de 800.000 personas.

En esta ocasión, con ‘Tarab’, la orquesta visitará más de 30 ciudades con unos 60 conciertos.

Repertorio de premios Oscar incluido en 'Tarab'

El espectáculo ‘Tarab’ llevará al público a través de bandas sonoras que han marcado un hito en la historia del cine y han sido reconocidas por la Academia de los Oscar. Entre las piezas más destacadas del repertorio figuran:

● Dune (Hans Zimmer) – Oscar Mejor Banda Sonora (2022)

● Oppenheimer (Ludwig Göransson) – Oscar Mejor Banda Sonora (2024)

● Origen (Inception) (Hans Zimmer) – Nominación a Mejor Banda Sonora (2011)

● Gravity (Steven Price) – Oscar Mejor Banda Sonora (2014)

● Troya (James Horner) – 2004

● The Martian (Harry Gregson-Williams) – 2015

● Animales fantásticos y dónde encontrarlos (James Newton Howard) – 2016

● El regreso de la Momia (Alan Silvestri) - 2001

● Leyendas de pasión (James Horner) – 1995

● Frozen (Robert López y Kristen Anderson-López) – Oscar Mejor Canción Original por "Let It Go" (2014)

● Forrest Gump (Alan Silvestri) – Nominada a Mejor Banda Sonora (1994)

● La lista de Schindler (John Williams) – Oscar Mejor Banda Sonora (1994)

● La Sirenita (Alan Menken) – Oscar Mejor Banda Sonora y Mejor Canción Original por "Under the Sea" (1990)

● Star Wars: El ascenso de Skywalker (John Williams) – Nominada a Mejor Banda Sonora (2020)

El objetivo de la FSO es que su público alcance ese ‘Tarab’, esa emoción intensa que lleva al éxtasis, a través de un viaje sonoro que entrelaza la música y el cine como nunca antes

Hora, fecha y precio de las entradas del espectáculo 'Tarab' de la Film Symphony Orchestra en Jerez

Cartel del espectáculo 'Tarab' de la Film Symphony Orchestra en Jerez

Fechas

Sábado 14 de junio a las 19:00 horas

Domingo 15 de junio a las 11:30 horas y 18:30 horas

Lugar

Teatro Villamarta de Jerez, Plaza Romero Martínez, s/n.

Precio de las entradas

Las entradas tienen un coste de entre 42 y 59 euros. y están disponibles en los siguiente enlaces, aquí y aquí