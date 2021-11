El fotógrafo jerezano Emilio Morenatti se ha alzado con el premio a Mejor portfolio en el prestigioso Atlanta Photojournalism Seminar 2021 de EEUU, antesala de los demás galardones a los mejores trabajos periodísticos del último año en el mundo. Un jurado internacional, junto con miembros de la Universidad de Atlanta, valoran los trabajos presentados y, en este caso, Morenatti ha sido elegido Mejor Fotógrafo del Año por el Mejor Portfolio.

Una selección de 50 imágenes representativas del trabajo del fotoperiodista durante 2020 y 2021, en el que se incluyen la pandemia, los Juegos Olímpicos de Tokyo, un trabajo de seguimiento a militares heridos coincidiendo con la retirada de las tropas de Afganistán y el volcán de La Palma. El jurado ha valorado “la calidad en esta variedad” que le supondrá un premio económico, un equipo fotográfico y un reconocimiento internacional a su trabajo en la Associated Press (AP). Este Premio es la antesala de los que vendrán después, como el Columbia, World Press, Pulitzer, etc.

Morenatti apuntó este lunes a este Diario que está siendo “un año intenso, un año de trabajo que yo considero que son mis últimos coletazos, entonces hay que dar coletazos fuertes. Yo digo siempre, un poco casi de broma, que un fotógrafo es su último trabajo, y este es mi último trabajo, aunque luego vendrá otro, y luego otro espero. Yo me considero que soy lo último que he hecho, así que si lo último es regular, pues seré regular, y si está muy bien, pues que se me catalogue así. Me considero muy afortunado de alguna manera porque es un reconocimiento al trabajo de uno y esto siempre es un gran premio, claro”.

Hay que recordar que el pasado mes de junio, Emilio Morenatti se alzó con el Premio Pulitzer al mejor reportaje fotográfico por sus instantáneas tomadas a los ancianos en España durante la pandemia del coronavirus. El fotoperiodista confesó en esos momentos a este medio que estaba “muy feliz por el premio. No me lo esperaba. Esto es un guiño al periodismo de picar piedra, que es lo que he hecho durante un año y medio. Me siento muy honrado con este reconocimiento y se lo brindo a los jerezanos porque siempre me han apoyado”.