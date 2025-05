Gatopardesca Marvel: cambiar para que todo siga igual

La ficha **** 'Thunderbolts*'. Acción. Estados Unidos. 2025. 126 min. Dirección: Jake Schreier. Guion: Eric Pearson, Joanna Calo. Música: Son Lux. Fotografía: Andrew Droz Palermo. Intérpretes: Florence Pugh, David Harbour, Sebastian Stan, Hannah John-Kamen, Olga Kurylenko, Wyatt Russell.

¿Cuál fue la primera película en la que deshechos humanos, lo peorcito de la casa, son reclutados para ser enviados a una misión suicida? Doce del patíbulo de Aldrich, allá por 1966, es la primera que a casi todo el mundo se le viene a la memoria. En este caso, porque vivimos en lo que podría llamarse la era Marvel en lo que a aventuras se refiere, se trata de supervillanos (también lo eran los de Aldrich, más expresivamente llamados en el título original The Dirty Dozen) cogidos del inagotable fondo de armario de la casa con sus historias de maldades, traumas y fracasos a cuestas. enrolados para salvar, si no a la humanidad, sí a unos cuantos millones. Y a ellos mismos, porque no todo es lo que parece. Y es que, siempre en la estela del origen bélico de estas historias, hay villanos peores (en la película de Aldrich, los nazis) que los reclutados para luchar contra ellos. Incluso quien los recluta podría ser peor que ellos. Un buen plantel de actores -Florence Pugh, David Harbour, Sebastian Stan, Hannah John-Kamen, Olga Kurylenko, Wyatt Russell, Lewis Pullman- los interpreta, con un buen contrapunto de Julia Louis-Dreyfus, tocando diferentes registros de sufrimientos pasados y capacidades para la lucha.

Un intento marveliano y gatopardesco (cambiarlo todo para que todo siga igual) de crear una nueva franquicia, cuando tanto la imaginación como el mercado dan síntomas de agotamiento por sobreexplotación, que se mueve entre los humorístico y lo tenebroso; tratando de explotar lo más eficaz de las muchas entregas de Avengers y Guardianes de la Galaxia. Para ello se ha buscado un equipo nuevo con Jack Schreier (autor fundamentalmente de videoclips y series al que se deben en cine la simpática Ciudades de papel y la muy apreciable Un amigo para Frank) como director y Eric Pearson (un hombre de la casa: Thor: Ragnarok, Godzilla vs. Kong, Viuda negra) y Joanna Calo (una novata en cine con buen currículum en series) como guionistas.

Se agradecen el más moderado metraje, los toques de humor, la renuncia (aunque no del todo) a la ampulosidad trágica buscando la relativa humanización de los personajes y la más sobria dosificación de apabullantes efectos especiales -¡pobre Nueva York!- con lo que se logra que su irrupción sea más efectiva. Esta relativa apertura de ventanas para airear el ciertamente enrarecido y súper explotado universo Marvel -que también pierde fuelle en taquilla- no es una mala propuesta. Es, por supuesto, más de lo mismo. Pero hecho con la suficiente inteligencia para parecer diferente. En su género, de lo más interesante visto recientemente.