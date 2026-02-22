Guillermo Pérez Villalta se convierte en el artista más representado en los fondos del CAAC

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, en el área de reserva del CAAC donde están depositadas las obras de Pérez Villalta.

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte, ha ampliado su colección de obras de Guillermo Pérez Villalta tras la nueva donación de 274 piezas realizada por el artista, quien se convierte así en el más y mejor representado en los fondos del museo. Así, sumando esta última donación, el CAAC custodia un total de 611 obras de su autoría ejecutadas en diferentes técnicas, formatos y soportes ejecutadas entre los años setenta y la primera década del siglo XXI.

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha agradecido a Guillermo Pérez Villalta “su extraordinaria generosidad, acrecentando el legado más importante con el que cuenta el CAAC y, en consecuencia, el patrimonio artístico contemporáneo de Andalucía”. “La nueva donación de uno de los artistas españoles más relevantes desde la década de 1980 hasta la actualidad se enmarca en su deseo de que su obra se dirija en beneficio de su ciudad natal, Tarifa, y de Andalucía”, destacó.

A este respecto, la nueva donación de 274 obras, que se encontraban hasta la fecha en régimen de depósito temporal en el CAAC, se suma a otras ya realizadas por el artista en años anteriores, que suman un total de 325. Dichos fondos se completan con otras diez piezas adquiridas por compra y dos más que proceden del antiguo Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla. Todas son de su autoría, salvo dos anónimas, que formaban parte de su colección personal.

El CAAC se ocupa, por su parte, de conservar, estudiar, difundir y mantener unido el legado artístico de Pérez Villalta, además de ser el garante científico de su obra y afrontar la restauración de las piezas que así lo requieran. Pérez Villalta es el artista, por número y por relevancia de las obras, más solicitado de los fondos del museo andaluz, realizándose hasta la fecha un total de 330 préstamos a otras instituciones nacionales e internacionales.

A través de esta nueva donación, que incluye también dos pinturas sobre lienzo y una maqueta, es posible rastrear ampliamente su faceta de dibujante. Se tratan, por lo general, de trabajos preparatorios de otras obras, circunstancias que permiten acercarse a su proceso de creación. Otros dibujos recogen algunos de sus viajes y episodios de índole personal, como los referidos a la distribución de su casa en la localidad gaditana de Tarifa.

Desde el comienzo de su carrera, Guillermo Pérez Villalta (Tarifa, Cádiz. 1948), "ha mantenido la norma de reservar para sí mismo alguna de las piezas más significativas de sus exposiciones, bien por su valor sentimental o por la importancia que tenían dentro de su trayectoria. De este modo, se ha convertido en su mejor coleccionista, poseyendo la más completa y esclarecedora colección que existe sobre su trabajo. Tan magnífico conjunto compone buena parte del legado donado por el artista a la colección del CAAC", señalan desde la Consejería de Cultura.

Pérez Villalta inició los estudios de Arquitectura, si bien no los terminó para dedicarse por completo al arte. A lo largo de su carrera ha recibido importantes premios y distinciones, tales como la Medalla de Andalucía, el Premio Nacional de Artes Plásticas y la Medalla de Oro de las Bellas Artes. Integrante del movimiento denominado Nueva figuración madrileña del que también forman parte Chema Cobo, Manolo Quejido y Luis Gordillo, entre otros, Villalta es uno de los pintores más representativos del denominado posmodernismo español.