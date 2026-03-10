Teatro Mediazuela presenta en Jerez El Testigo, basado en un relato de Fernando Quiñones

La compañía jerezana Teatro Mediazuela representará este próximo viernes 13 de marzo la obra 'El testigo' a partir de las 20:00 horas en el teatro de La Gotera de Lazotea (Calle Caballeros, 36. Jerez).

'El Testigo' es uno de los relatos incluidos en el libro de Fernando Quiñones (Chiclana 1930 - Cádiz 1998) titulado ‘Nos han dejado solos’, y relata la vida de un cantaor imaginario, 'El Pantalón', personaje que será interpretado por Ignacio López y que cuenta con la adaptación y dirección de Luis Mariano Fau.

Sinopsis de El Testigo

El ídolo, el disco inspirado en Miguel Pantalón, cantaor ya fallecido y que alguien describe en el diario como “Un Encanto”. Este es el desencadenante para que otro cantaor, conocedor de este personaje nos describa su relación, “testigo” de su trayectoria, personalidad y de los sentimientos encontrados ante él: amor, odio, desprecio, lastima, pena, vehemencia, admiración, devoción, envidia, etc…

La trama se desarrolla en el interior de una taberna no tan típica, donde “el testigo” va descubriendo lo mejor y lo peor de Miguel “Pantalón” describiendo lugares (La Caleta, el castillo Santa Catalina, el Faro, el arco de Puerta Tierra, el barrio la viña, esteros, la calle Ancha, taberna el Cuco, La Corona, la Europa, la Parra Bomba…) y personajes (Ignacio Espeleta, Pericón, La Niña de los Peines, Enrique el Mellizo, Juan Antonio Campuzano, El Negro del Puerto, Silverío Franconetti, y otros) del Cádiz más flamenco de principio del siglo XX.

El precio de las entradas asciende a doce euros y se pueden hacer reservas en los número de teléfono 614 330 883 y 636 960 019