Por herencia y afición, ‘El Perrito’ triunfó en Paterna de Rivera

Que lo digan en Paterna, pueblo de donde parten sus genes de sangre y de cante transmitidos por su abuelo, Antonio Pérez Jiménez ‘El Perro de Paterna’ y su tío, ‘El Cachoro’; aún cuando nació en Cádiz ha vivido hasta hace bien poco en la pedanía jerezana de Torrecera; en la actualidad reside en Paterna. Bueno, en la actualidad ha emprendido un viaje turístico -a fin de celebrar su éxito cantaor- y, en unión de un grupo de amigos viaja hacia Budapest después de pasar por Croacia y Dubrovnik. José Antonio Romero, ingeniero civil en su diario quehacer profesional, cuando acude a alguna convocatoria bien como concursante o como intérprete contratado, figura además con el sobrenombre de ‘El Perrito’.

Una noche de hace tres o cuatro años, en el local conocido como La Guarida del Ángel, Manuel Lozano ‘El Carbonero’ ofreció un recital-concierto protagonizado por un grupo de sus alumnos y, como voz cantaora nos brindó la de El Perrito. Como en muchas otras ocasiones, Manuel solicitó mi colaboración a fin de presentar el citado concierto y, con ocasión de ello recuerdo que transmití al cantaor mi idea de que, disponiendo de un apellido tan andaluz como el suyo, Romero, no debería ocultarlo con un apodo tan poco flamenco; lógicamente el cantaor no me hizo caso y continúa siendo conocido y aplaudido como El Perrito.

Como tal, el pasado sábado día 11, en el pueblo de sus mayores –ahora también el suyo-, Paterna de Rivera, como uno de los cuatro finalistas de la XLV edición del Concurso Internacional del Cante por Peteneras, se alzó con el primer premio de dicha modalidad –para más gloria con el nombre de su abuelo ‘El Perro de Paterna’-, además de con el denominado ‘Niño de la Cava’ –en recuerdo de otro querido cantaor local-, en el bloque de los cantes libres, destacando por siguiriyas y, como la noche se le dio de bien para arriba arrambló con el Premio a la Mejor Letra Nueva por Peteneras, convocado a la memoria del poeta arcense que tanta vinculación tuvo con Paterna, Julio Mariscal Montes. Hay que destacar que José Antonio Romero ‘El Perrito’ contó con la colaboración del ‘Niño de la Escalerilla’, joven guitarrista local, interviniente cada año en la referida convocatoria.

Mi compañero de información flamenca –presidente de la Cátedra de Flamencología de Jerez, Fran Pereira-, en la edición del pasado lunes se ocupaba con amplitud del resultado final de dicha convocatoria, pero por si se les pasó dicha reseña, incido en ella reseñando los nombres de aquellos participantes que se alzaron con el resto de los premios establecidos, destacando que el Primer Premio absoluto, el de los cantes por peteneras y los fijados de cantes libres, cuya dotación económica estaba fijada en 10.000 euros, quedó desierto. El segundo premio fue para Antonio Porcuna ‘El Veneno’, consiguiendo al tiempo el Premio ‘Rufino de Paterna”’de cante libre. El veterano guitarrista arcense Miguel Chamizo le acompañó en su participación. Los posicionamientos tercero y cuarto fueron respectivamente para Juanito Berrocal con la guitarra de Didier Macho y Araceli Campillos con la de Luis Calderero. Tres paterneros: Rufino, El Ruiseñor y El Cachorro, intervinieron con la interpretación de ‘Le canto a Paterna’, una milonga que popularizó en sus intervenciones el recordado Antonio Pérez Jiménez ‘El Perro de Paterna’.