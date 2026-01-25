'I Tre Gobbi', el rescate de una escuela de canto

La ficha I TRE GOBBI. Opera de salón en dos actos de Manuel García, sobre libreto de Carlo Goldoni. Reparto: Patricia Calvache; Aitor Garitano; Ángela Lindo; Enrique Monteoliva; Álvaro Copado. Dir. Musical y piano: Rubén Fernández Aguirre. Dir. Escena: José Luis Arellano. Escenografía: Pablo Menor Palomo. Vestuario: Ikerne Giménez. Iluminación: David Picazo. Producción de Teatro de la Zarzuela y Fundación Juan March (2021). Teatro Villamarta. 23 y 24 de enero de 2026.

Acerca del cantante y compositor sevillano de ópera Manuel García, que vivió a caballo entre los siglos XVIII y XIX, se han llevado a cabo en los últimos años varios estudios y trabajos, uno de los cuales es la recuperación, y estreno por primera vez en España, de su ópera de salón 'I Tre Gobbi' (los tres jorobados).

Se trata de una obra que Manuel García compuso para ser representada como ópera de salón, es decir, lo que hoy llamaríamos música o teatro de proximidad, concebido para que el público interactúe con un reducido número de cantantes o intérpretes, dentro de un espacio también reducido y evidentemente con pocos músicos. No se trata de comprimir una ópera más grande, sino que es una obra que nace ya para ese tipo de escena y público, con sus propias reglas musicales y actorales.

Pero además de componer una ópera de salón, Manuel García quiso que fuera una especie de 'muestrario' de estilos y técnicas operísticas para los alumnos de su escuela de canto. 'I Tre Gobbi' sirvió para la docencia musical. Sabiendo esto, se comprende que la obra renuncie a una trama perfectamente hilada en favor de una puesta en escena balanceada a favor del método docente desarrollado por Manuel García para el aprendizaje de sus cantantes alumnos. Al combinar diferentes estilos y técnicas vocales, Manuel García combina el planteamiento de una ópera clásica basada en arias, dúo, tercetos y cuartetos cerrados, con técnicas vocales más avanzadas, correspondientes ya al romanticismo temprano. La obra engarza temas inspirados en Mozart, en el belcantismo de Rossini o en la comicidad de los autores napolitanos, entre otros.

La representación del sábado 24 en el Villamarta contó con un elenco joven y dinámico que supo transmitir la trama, ya avanzada para su época. Patricia Calvache, soprano gaditana, dio vida al personaje central: Madama Vezzosa. Proyectó bien y cuajó una muy buena actuación tanto en sus arias como en los dúos, tercetos y cuartetos finales de cada acto. A mitad de la representación interpretó una canción, 'Parad, avecillas', no incluida en el original de la ópera, cantada con mucho gusto por su parte.

Me gustó mucho la interpretación de la mezzosoprano valenciana Ángela Lindo en el papel del barón de Macacco, dando vida a un personaje ridículo e inseguro. En la parte masculina el tenor Aitor Garitano interpretó el papel de conde Bellavita, destacando el brillo de su voz y la capacidad de trasmitir un personaje liviano e ingenuamente cómico. El barítono almeriense Enrique Monteoliva completa el cuarteto de cantantes. Tuvo buenos momentos encajando en su papel con los otros dos 'pretendientes' de Madama Vezzosa. Álvaro Copado, bailarín multifacético tuvo un papel interpretativo relevante dentro de esta representación.

Genial la dirección musical y piano de Rubén Fernández Aguirre, quien dicho sea de paso, se permitió alguna licencia humorística como la de reproducir algunos compases de una famosa canción del cantante Raphael.

La iluminación y el vestuario (David Picazo e Irene Giménez) me parecieron estupendos, vistiendo la desnudez del escenario (escenografía de Pablo Menor Palomo) con un vestuario refinado y bien realizado y con una iluminación que se adueñó del espacio dramático asumiendo en parte el papel del decorado que ciertamente fue simple y limitado al movimiento por parte de los cantantes de los espejos del espacio cuadrangular principal de la escena. La Dirección de escena estuvo a cargo de José Luis Arellano.

El público aplaudió con ganas esta meritoria representación que recupera una obra inédita hasta 2021 en España, de Manuel García, uno de los mejores cantantes españoles de ópera