India Martínez llega a Jerez como "experta" cuidadora de bebés

India Martínez no sólo tiene buena voz para la música si no que, además, tiene buena mano para los niños pequeños.

La intérprete cordobesa protagonizó un hermoso episodio con un bébe el pasado fin de semana durante su último concierto en Ciudad Real y previo al que tiene previsto ofrecer este próximo viernes 2 de agosto en Jerez de la Frontera con su actuación en Tío Pepe Festival.

La cantante andaluza explicó en su perfil oficial de la red X, antes Twitter, que "anoche -el pasado viernes 26 de julio- en mi concierto mientras cantaba abajo del escenario un bebé me echó los brazos llorando, lo agarré y lo mecí, y no solo se calmó, sino que se durmió. Nunca me había pasado algo parecido la verdad. La cosa es que cuando intentaba dárselo a su yaya volvía a llorar…".

Pese a que India Martínez intento "tres veces dárselo a su yaya para seguir el concierto. A todo esto, la gente esperando, y guardando silencio para que el bebé se durmiera pero no hubo manera así que me lo subí al escenario".

La joven cantante explica ademas, adjuntado un vídeo, que "allí le canté una de mis canciones en forma de nana. Creo que mejor dejo vídeo por aquí, porque es que esto no tiene explicación".

La canción en cuestión era Los gatos no ladran y consiguió el efecto deseado y que era calmar al pequeño bebé.

India Martínez en Tío Pepe Festival

Esta tierna historia se produce a escasos días de la actuación en directo de India Martínez en Jerez de la Frontera este próximo viernes 2 de agosto en Tío Pepe Festival.

La cordobesa se encuentra en medio de su gira de presentación de su último disco “Nuestro Mundo” y que desde mayo recorre la geografía española y europea con 30 fechas, cuatro de ellas en Bruselas, Londres, Dublín y París.

Las entradas para el concierto de Jerez cuestan entre 110 euros la más cara y 35 euros la más barata, aunque de éstas ya no quedan disponibles y otras se están agotando ante la creciente demanda.

Por cierto, para esta cita de Jerez, India Martínez no podrá repetir esta bella experiencia con los bebés ya que para este próximo espectáculo está prohibido el acceso a menores de 3 años.