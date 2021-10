El tenor jerezano Ismael Jordi, aclamado por el público, ofrece un bis en el Teatro de la Zarzuela

El tenor jerezano Ismael Jordi, por segunda vez en su vida, ofreció el pasado viernes un bis en el Teatro de la Zarzuela. Fue en la última función de 'Los Gavilanes', en su papel de Gustavo, interpretación que además ha obtenido críticas muy favorables. "Ya noté que en la primera función la reacción del público fue muy buena, incluso hubo cierto amago de pedir una repetición. Ya los compañeros me lo advertían, que algún día tendría que repetir, hasta que en la última función, el público no paraba de aplaudir, los compañeros desde los laterales me animaban, el director me hizo una señal de adelante...". Y así fue como el tenor ofreció de nuevo 'Flor roja', un hecho que algunos testigos calificaron de "histórico en la Zarzuela. Su actuación fue impresionante, fuera de serie".

Después de casi veinte años de ausencia, volvía a este escenario uno de sus títulos más populares y entrañables para el público del Teatro de la Zarzuela: Los gavilanes de Jacinto Guerrero. En la escena, nada menos que Mario Gas, y en la dirección musical, Jordi Bernàcer.

"Es importante mantener el significado clásico del bis, que el público no te dejaba continuar si no lo hacías. Es la mentalidad que tenía también Alfredo Kraus de que el bis rompe la dramaturgia de la función porque se para todo. Y no todos los días se hace un bis en el Teatro de la Zarzuela, sobre todo de una romanza tan conocida. Fue muy bonito, un momento precioso. Estoy feliz".

Hay que recordar que con esta zarzuela debutó Ismael Jordi en Jerez, así que hacía 23 años que no la cantaba. "Fue bonito, los recuerdos de cuando empecé... Este bis ha sido un gran colofón para este reencuentro. Me ha llamado mucha gente y muchos compañeros me han felicitado porque saben que no es fácil que te reconozcan así, y menos en Madrid y en la Zarzuela. Así que, contento, muy feliz". El primer bis que hizo Ismael Jordi fue 'Una furtiva lacrima' en el jerezano Teatro Villamarta, en 2009.

El jerezano permanecerá ahora en Valencia hasta el 10 de noviembre, para interpretar a Fernando en 'Doña Francisquita', en el Palacio de las Artes. Después, por segunda vez, se marchará a la Ópera de Montecarlo para participar, junto a Plácido Domingo, en la 'Nuit Espagnole', coincidiendo además con el cumpleaños del Príncipe Alberto. La familia real monegasca al completo acudirá a dicha obra.