Jamie Lee Curtis: momento de plenitud

Cuando Jamie Lee Curtis recibió hace un par de años el Oscar a la mejor actriz de reparto por Todo a la vez en todas partes, un papel agradecido pero también un premio con el que Hollywood reconocía a una de sus hijas más ilustres, la intérprete quiso hacer partícipe de aquella victoria a una multitud: además del equipo del largometraje, publicistas, representantes y abogados, se acordó emocionada de sus padres, Janet Leigh y Tony Curtis, pero también de los aficionados del cine de terror que la habían apoyado en sus comienzos. Curtis (Los Ángeles, 1958) alberga dentro de ella, también, muchas versiones de sí misma: musa del slasher –un estatus del que nunca ha renegado–, diva cómica, actriz dramática de gesto endurecido, escritora infantil y productora, entre otras facetas. La última prueba del poder que ha alcanzado la californiana es que ella fue la que convenció a los ejecutivos de Disney de que había llegado el momento de levantar Ponte en mi lugar de nuevo, la secuela de su éxito con Lindsay Lohan de 2003, una película que se estrena este viernes en los cines españoles.

Ponte en mi lugar, aquella comedia en la que una madre y una hija intercambiaban sus personalidades, había calado en el público: cuenta Curtis que los espectadores y los periodistas le demandaban una y otra vez una continuación de aquella historia. Un día, en una de esas conversaciones teñidas de nostalgia, entendió que ya había transcurrido el tiempo suficiente para que las vidas de los personajes hubiesen cambiado. ¿Qué había pasado con Tess y con Anna?

Tess, el personaje de Curtis, es una psicóloga respetada que va a iniciar una gira para presentar un libro que ha escrito. Anna (Lohan), madre soltera de una adolescente (Julia Butters), trabaja como representante de una estrella del pop y va a casarse con un chef, también padre soltero (Manny Jacinto). El encuentro de esas dos familias parece el escenario perfecto para el enredo y para un nuevo intercambio de personalidades.

En ‘Todo a la vez en todas partes’, el papel con el que ganó el Oscar.

Curtis, que aseguraba estar retirándose “por sí misma” antes de que Hollywood, como hizo con sus padres, dejara de ofrecerle trabajo, regresa no obstante en un momento de plenitud, encadenando galardones –el último, el Emmy a la mejor actriz invitada en una serie por The Bear logrado en la anterior edición, un premio al que vuelve a optar este año– y acumulando proyectos. Una década prodigiosa que arrancó con el León de Oro que Venecia le otorgó en 2021 por su trayectoria, y en la que resulta clave su participación en Todo a la vez en todas partes, una fantasía de Daniel Kwan y Daniel Scheinert en el que su personaje de amargada funcionaria de Hacienda devolvió al primer plano a la actriz.

Por los títulos que aguardan en el horizonte, parece que esa jubilación anunciada queda lejos todavía. Curtis estrenará a final de año Ella McCay, un proyecto esperado al tratarse del regreso del director y guionista James L. Brooks tras 15 años sin rodar ningún largometraje. El creador de La fuerza del cariño, Al filo de la noticia o Mejor... imposible, cintas con las que Brooks supo alcanzar el corazón de los espectadores y llevar a varios de sus intérpretes al Oscar, narra ahora la historia de una joven política (Emma Mackey, de nombre casi idéntico a su personaje) que ocupa el cargo de gobernadora mientras tiene que lidiar con una familia complicada y un padre descarriado que ha reaparecido (Woody Harrelson). Curtis interpreta a la tía que se preocupó por Ella cuando la chica perdió a su madre, y en el anuncio que ya circula por las redes anima a su sobrina a que chille para descargar tensiones. ¿Un guiño de Brooks al pasado de la actriz como reina del grito?

En la piel de Laurie Strode, el personaje de ‘Halloween’.

La veterana se ha embarcado también en Scarpetta, una serie de Amazon Prime Video que adapta las novelas de Patricia Cornwell y en la que interpreta a Dorothy, la hermana de la doctora forense Kay Scarpetta, a la que da vida Nicole Kidman. Ambas actrices ejercen de productoras y han reclutado para la causa a David Gordon Green, el director con el que Curtis volvió a la saga de Halloween en una trilogía reciente.

Fue la propia Curtis quien confirmó hace unas semanas un rumor que corría por Hollywood: el reboot de Se ha escrito un crimen –ahora una película– está en marcha. Y la intérprete de Un pez llamado Wanda o Mentiras arriesgadas heredará de la gran Angela Lansbury el personaje de Jessica Fletcher, esa escritora de novela policiaca que asiste a una sucesión de crímenes allá donde va sin perder nunca su jovialidad y un aplomo inauditos ante semejante coyuntura. Rebecca Angelo y Lauren Schuker Blum, guionistas de Orange is the new black, firman el libreto.