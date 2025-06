Jason Kane & The Jive descargarán en Jerez su rock psicodélico mezclado con funk, blues y soul

Jerez/Los norteamericanos Jason Kane & The Jive descargarán este martes 3 de junio en Jerez de la Frontera su rock psicodélico mezclado con funk, blues y soul durante un energético concierto previsto en la sala La Guarida del Ángel a partir de las 22:00 horas de la noche.

Jason Kane & The Jive son un trío de la ciudad de San Antonio, en el estado de Texas, formado por el guitarrista, teclista y compositor principal, Jason Kane, Ace Jackson al bajo y Tommy Bryant a la batería.

Su sonido es una mezcla de sonidos arraigados en el funk, el blues y el soul recortados sobre un fondo de rock que se combina para formar un dulce sonido para los oídos que merece ser disfrutado en todos los ámbitos de la vida.

Influenciada por grupos que definieron una era como Grand Funk, Soundgarden y Thin Lizzy, la enérgica presencia escénica de la banda brinda a los espectadores una experiencia que los dejará con la boca abierta y un anhelo de más.

Formados en 2014 por Jason Kane y Nick Jive, sus canciones destilan influencias de bandas como Led Zeppelin, AC/DC, Johnny Winter o Ted Nugent.

La banda ha lanzado los álbumes de estudio "Jason Kane & The Jive" en 2017, "Hellacious Boogie" en 2018 y su último álbum es "Soggy Noggin" que se lanzó a principios de 2020.

"Soggy Noggin" es álbum que está lleno de blues pesado, funk, soul y rock clásico. Un sonido muy vivo y potente caracteriza este disco, con una amplia gama de canciones. Con mucha influencia de los 70, el álbum no está estancado en el pasado ni es forzado, estos chicos que se presentan como la verdadera banda alternativa a artistas como Grand Funk, Rare Earth, James Gang, Trapeze…

Desde la organización señala que "¡Kane incluso luce ese bigote de Neil Peart de mediados de los 70! Mucho funk y groove, y grandes canciones como "Smooth Operator", con órgano, coros y saxofón añadidos (cortesía de Steven Perez), y la voz de Kane (que recuerda un poco a Glenn Hughes y Peter Hoorelbeke). ¡Este tema habría encajado perfectamente en uno de los primeros álbumes de Rare Earth!".

El álbum se compone de doce temas, incluida una regrabación de "Bossman", de su álbum anterior, así como el funk rock pesado de apertura "Machine Of Dreams", "Long Time Comin" un ritmo un poco más lent pero con un sonido que recuerda a los Rush de los 70, y el blues "Rising Smoke", cuya la introducción recuerda a "No Quarter" de Zeppelin. Jason Kane & The Jive tiene un montón de excelentes videos en YouTube, incluidos algunos cortes que no pertenecen al álbum, como su increíble versión de "Do Ya Think I’m Sexy?" de Rod Stewart.

Después de conquistar el circuito underground americano, ha llegado el momento de que Jason Kane & The Jive conquisten Europa, y España será su primera parada.

"Aprovecha la ocasión y no te los pierdas porque puede que la siguiente visita no los puedas disfrutar en la corta distancia", avisan los organizadores.