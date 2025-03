JC Reyes: "Voy a sacar un discazo que hará caer a Bad Bunny del número uno"

Llega al lugar de la entrevista con gafas de sol, a pesar de la incesante lluvia, y capucha. Riguroso negro. Todo intento por pasar desapercibido hace aguas cuando un grupo de adolescentes –sorprendido y sin el móvil preparado para inmortalizar el momento– le reconoce nada más pisar el interior del Estadio de la Cartuja. JC Reyes (Sevilla, 1997) es el artista del momento. Ha desbancado a los mejores del panorama nacional en las listas de artistas más escuchados. De Lola Índigo a Omar Montes. Y asegura estar a punto de llegar a la cima en el plano internacional. Esta misma semana publica nuevo álbum, que lleva el nombre de Nacer de nuevo, con el que pretende ocupar el primer puesto del puertorriqueño Bad Bunny. “Al César lo del César”, comenta entre risas Juan. Así prefiere que lo llamen en las distancias cortas.

Hace apenas una semana estuvo en el hospital por una infección de oído. Dio cuenta de esta breve visita en sus redes sociales, donde atesora más de 700.000 seguidores. Según las estadísticas, que él mismo enseña sin rubor, la cifra de personas que siguen sus pasos allá donde va sube a los 32 millones. A pesar de lo astronómico, confiesa que no le interesan los datos. Lo suyo es poner música a esa fuente inagotable de inspiración que son sus vivencias. Esos episodios de los que no se arrepiente, pero se clavan en el alma. Como el mes que pasó en la cárcel por lo que considera “una confusión”. Apenas 30 días en los que recibió su primer disco de oro: “Fue un palo”. Muy lejos ya de aquel momento, el próximo 28 de junio llenará el Estadio de la Cartuja con su gira Tour KM 33: “Tenemos muchas ganas de que llegue ese día”.

Pregunta.Tengo entendido que compone casi una canción al día... es la envidia de muchísimos compositores históricos. ¿Cuándo empezó a componer y cómo es su proceso creativo?

Respuesta.Empecé a componer, más o menos, en el instituto. Y el proceso... en realidad no hay ninguno. Es verdad que son vivencias y situaciones. Hay personas en la música que no tienen nada que contar, porque sus vidas han sido planas y sencillas. Creo que de ahí me viene la inspiración a mí, de esos baches que me pasan en la vida.

P.¿Su fuente de inspiración es la calle?

R.Puede ser cualquier cosa. En la calle estamos todo el mundo. En realidad son vivencias... para no ponerme esa etiqueta que todo el mundo me quiere poner como de la calle. Son las vivencias y las cosas que te pasan... no tiene por qué ser en la calle. Siendo un niño ya me habían pasado cosas, que podía contar en mi música, y no había salido a la calle todavía. Esa es la diferencia.

P.La realidad que narra en sus canciones es muy cruda. Uno de los versos de 1Entero dice "Yo no mato a nadie, quien mata es mi pistola" ¿Qué significa eso?

R.Quiero decir que soy buena persona y que el mal no lo traigo yo a este mundo.

P."Háblame de dinero" repite en varias ocasiones en la canción Dinero. ¿Es un tema que le obsesiona?

R.Ese es el hobby de uno. A mí me gusta hacer dinero, me entretengo así.

Las redes no sirven para nada más que para meter veneno. Las borraría del mundo. Hay mucho odio"

P. ¿Qué papel ha jugado la música en su vida?

R.La desconexión, el desahogo y la libertad. Muchísimas cosas buenas. Gracias a la música he encontrado otro mundo en el que me puedo acomodar, sentirme bien, ponerme agresivo si quiero, relajarme y enamorar a una chica.

P. En tres minutos, una veintena de personas le han reconocido y querían fotografiarse con usted. ¿Cómo ha cambiado su vida después de la fama?

R.Ha cambiado mucho en cuanto a la intimidad, el salir a la calle y no pasar desapercibido.

P.¿Es lo que más echa de menos del anonimato?

R.Sí. De hecho, he llegado a pensar que si hubiera sabido la magnitud de a dónde iba a llegar, lo habría hecho de otra manera. Por ejemplo, habría hecho algo para que mi cara no se reconozca. Que supieran quién soy por un modelo de gafas o de gorra, pero que nadie supiera quién soy cuando yo me las quitara.

P. Estilo Bizarrap.

R.Sí. Un rollo así, por ejemplo.

P.¿Cuáles son sus influencias?

R.Camarón me encanta. También he escuchado mucho a Michael Jackson y 50 Cent. He escuchado un poco de todo.

P.Si pudiera revivir a un artista del pasado para hacer una colaboración.

R.Traería a Camarón.

El cantante JC Reyes en las gradas del Estadio de la Cartuja. / Juan Carlos Muñoz

P.¿Y si tuviera que hacer un dúo con alguien vivo?

R.Hay mucha gente buena, pero dejo que esas cosas fluyan.

P.Tengo entendido que nunca le ha pedido a ningún artista colaborar.

R.Gracias a Dios nunca he ido detrás de alguien para meterle mi música por los ojos. Prefiero que el otro artista conozca de mi música y podamos llegar a un entendimiento. Grabar y vibrar.

P. ¿Qué le habría dicho a JC Reyes antes de empezar?

R. Pues que tuviera mucho cuidado y que el saber no ocupa lugar. Nada más, porque los errores hay que cometerlos para estar vivo. Podría haberle dicho que no fallara en esto o en aquello, pero si no hubiera fallado a lo mejor no habría aprendido.

P.¿Lo que vemos es lo que hay o detrás del personaje de JC Reyes existe alguien distinto?

R.Es el mismo, creo que la gente lo sabe.

P.La semana pasada colgó una historia con su breve paso por el hospital. Está en contacto permanente con el público.

R.La verdad es que no hago mucho caso de las redes. A veces, subo cosas para despistar a la gente.

P.¿Cómo qué?

R.Como esa historia. Para despistar un poquito y que la gente se crea que uno está en baja. Al final, las redes no sirven para nada más que para meter veneno. Por mí, las borraría del mundo. No me gustan. Hay mucho odio. Subo una historia como la del hospital y hay más comentarios diciéndome ojalá te quedes ahí que preguntándome si estoy bien.

P.Pero tiene muchos seguidores.

R.32 millones de personas me ven el Instagram todos los días y solo me siguen 730.000. ¿Qué se promueve más por las redes, el odio o el amor? Más de 30 millones de personas se meten todos los días para ver qué hago, qué he comprado, qué llevo y qué he hecho.

P.Su primer álbum se llamaba Los Green Lanters y contó con muchísimas colaboraciones como las de El Jincho, Saiko o Bandaga. ¿Por qué ese nombre y por qué el verde?

R.Ese color es el que nos representa. Somos del Betis (Risas). Si vas en coche quieres que el semáforo se pongan en verde. ¿Qué billete te gusta más, el de diez que es rojo o el de verde que es el de cien?

El intérprete sacará nuevo álbum esta misma semana. / Juan Carlos Muñoz

P.¿Qué tres canciones elegiría de toda su discografía?

R.Hay muchas que no han salido y estarían en ese top tres. Pero una sería ADN. Otra podría ser Pase lo que pase, también. Brigantes también me gusta mucho y Coronamos. Hay canciones, en verdad.

P.Esta semana saca nuevo disco. ¿Qué nos puede adelantar?

R.Traigo música nueva con aires diferentes. La gente se ha percatado un poquito con los tres primeros adelantos. Ofrezco un JC distinto.

P.¿Uno de los retos que se marca es mostrar una cara diferente?

R. Sí. Creo que lo hago continuamente, en realidad. Eso es lo que le gusta a la gente. En este mundo tienes que estar innovando constantemente para no quedarte anticuado.

P.Es el segundo artista más escuchado de España. ¿Los datos le preocupan?

R. La verdad es que no. Mis perfiles los tienen abiertos mis colegas y mis primos. Ellos los revisan. Son los que me avisan de en qué posición estoy. Yo no presto mucha atención. Lo miro igual que lo puede mirar cualquiera de nosotros. Ni escucho las canciones cuando salen, porque ya las tengo quemadas.

P.Pero si le dicen que el único que tiene por delante es Bad Bunny...

R.Me lo dicen los chavales saltando y yo salto con ellos. Él se va a caer ya... para que lo sepáis.

Hay personas en la música que no tienen nada que contar, porque sus vidas han sido planas y sencillas"

P.Acaba de sacar un discazo.

R.Sí. Y yo también voy a sacar un discazo. Por eso va a caer. Al César lo del César. Cada uno en su sitio. No puede ser tan abusón, estar el número uno en todos los países. Por lo menos, que nos deje el nuestro (Risas).

P.En una palabra, ¿cómo define este álbum que va a sacar?

R. Creo que el título es muy adecuado. Se llama Nacer de nuevo y la portada, el concepto, todo es muy redondo.

P.¿Algo le ha quitado el sueño alguna vez?

R. Muchas cosas me han quitado el sueño, pero el miedo nunca.

P.Recibió el primer disco de oro en la cárcel. ¿Cómo lo vivió?

R.Yo estaba por allí paseando y me dijo un guardia que estaba saliendo por la tele. Después, mi madre me lo contó por teléfono. Solo pensaba que el disco de oro me había llegado estando encerrado. Creía que tenía muy mala suerte. Después de años dándole a la música, me llegó el disco de oro en el agujero. Fue un palo. Algo así como una traición.

P.Pero también le ha servido muchísimo.

R.Ha sido un trampolín a todo. Pregúntale a cualquier artista. Pegar una canción es la puerta de acceso a la industria.

P.Muchos artistas dan el pelotazo y luego se estrellan.

R.Eso es el talento de cada uno y lo que Dios tiene preparado. En realidad, no te puedo decir: las canciones buenas se hacen así.

No sé con qué magnetismo me mirarán a mí, pero estar siempre en el ojo del huracán es intenso"

P.En alguna entrevista ha dicho que no va a tardar mucho en retirarse. ¿Por qué?

R.Consume la vida, del mismo modo que te la da. Es como el casino. Cuando vas y echas una tragaperra, tienes que saber cuándo decir ya, me voy para la casa... he ganado tanto. Porque si no el ludópata se queda echando a la máquina sin ver el fin. No es que me quiera retirar joven o viejo. Todo el mundo tiene que saber cuándo hacer su retirada en el juego. He dicho que me voy a quitar de estar por ahí, de las noches sin dormir y viajando. Lo haré cuando tenga una cantidad para decir esto es válido para dedicarle tiempo a mis hijos, porque no me va a faltar hasta que me muera. ¿Quién quiere estar trabajando toda la vida? Nadie. No sé con qué magnetismo me mirarán a mí, pero estar siempre en el ojo del huracán es intenso. No sé cuántos años podría aguantar viviendo eso.

P.Pero todavía queda para que llegue ese momento.

R.No sé. Yo estoy diciendo que me quiero retirar con 30 y tengo 27... muchos años no quedan (Risas). Mira... lo peor es el tiempo, que corre y no te lo devuelve nadie.