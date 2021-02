La jerezana Máriam Guerra debutará en Suiza con 'La flauta mágica'

La soprano jerezana Máriam Guerra debutará el próximo mes de mayo en el Teatro de Berna, Suiza, con 'La flauta mágica' de Mozart, "en el personaje de 'La reina de la noche', que me encanta y me divierte mucho", asegura la cantante. Papel que ya debutó en el Auditorio Nacional de la Música. Las funciones se iniciarán el 24 de mayo, con la intención de prolongarlas hasta 2022. Una propuesta "que espero me abra muchas puertas en Europa y quizás también, en mi propio país", confiesa.

Se lo confirmaron durante los ensayos de 'La Bohème' en el Teatro Auditorio Can Palots de Barcelona, el pasado mes de enero, obra de la que se harán más funciones en otoño. "De hecho, ya me han anunciado que cuentan conmigo para otra gran producción, que me comunicarán próximamente. En Barcelona, donde ya he ganado algunos premios, me están saliendo cositas, no me puedo quejar".

La pandemia también ha paralizado numerosos proyectos de la soprano. "El año pasado, en marzo-abril, tenía una gira de una compañía de Rusia por teatros españoles con óperas como 'Rigoletto' de Verdi, 'La Bohème' de Puccini y 'El elixir de amor' de Donizetti. "Era un mes y medio de gira, de cantar muchísimo y de rodar los personajes, pero al final me quedé con las ganas por la situación. Bueno, ya los tengo ahí para lo que pueda surgir. Aún así, he aprovechado la pandemia para perfeccionar los idiomas como inglés y alemán, he conseguido una agencia que me avale y me están llegando propuestas. Tengo proyectos que aún no puedo adelantar en la República Checa y varias audiciones pendientes en Alemania. Y, por supuesto, he seguido trabajando la técnica vocal con mi maestro Daniel Muñoz. Pero lo importante es que he seguido trabajando en mi carrera, no me he quedado parada. Se han pasado momentos tristes y de desesperación pero hay que seguir mejorando para estar preparado para el día que salgamos de todo esto".

La jerezana, que ha cantado en países como China, Italia, Alemania... espera poder hacerlo también algún día en el teatro de su tierra, el Villamarta, donde por ahora sólo ha realizado un partiquino en una 'Suor Angelica' (Puccini). "Me gustaría debutar a lo grande, con un personaje principal en donde pueda demostrar a mis paisanos todos los años de duro trabajo", reconoce.

"Y es cierto -añade- que para mí cantar en mi tierra, en el teatro donde me enamoré de la profesión, es casi un sueño. Pero soy paciente y llegará cuando tenga que llegar, con un personaje con el que pueda demostrar todo mi poderío, mi calidad como artista... Para ello esperaré todo lo que tenga que esperar".

"Y si no sale nada en casa, pues no debía de salir. Con trabajar en lo que amo, en España o fuera, ya me siento muy afortunada. Esta profesión es una aventura, nunca sabes con qué sorpresas te puedes encontrar".