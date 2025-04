La jerezana Judeline se atreve con el francés en 'Tú et moi'

Judeline y MC Morena - Tú et moi (Official Video)

Jerez/La cantante jerezana Judeline es un todoterreno musical que continúa brillando con luz propia con su nuevo y esperado single 'Tú et moi'.

Tras el éxito incontestable de su álbum debut Bodhira (2014) y tras su gira por España haciendo sold out en todos sus conciertos, la joven artista de 22 años vuelve a sorprender con una versatilidad donde enciende la llama más pasional con un estilo y una elegancia inconfundible.

En 'Tú et moi' la jerezana deja ver su lado más atrevido con una letra que no se guarda nada al hablar de la conexión sexual entre ella y su amante. Judeline también canta en francés para acabar de enamorarnos. Además, cuenta con la colaboración de la artista brasileña MC Morena dotando de un irresistible toque funk carioca a una fusión de pop experimental regado de electrónica bailable para convertirse en un fenómeno global. Vas a tener una primavera al rojo vivo gracias a una canción muy animada y sensual grabada a caballo entre París y Madrid bajo la producción de LILCHICK y Sacha Rudy.

'Tú et moi' se estrenó en directo en su concierto en el popular Coachella Valley Music & Arts Festival, que fue retransmitido a nivel mundial a través de YouTube.

Un hito en la carrera de Judeline para consolidarla internacionalmente como una de las voces más singulares de nuestra escena. La andaluza también anuncia una gira de tres fechas en México abrazando una popularidad que no deja de crecer al otro lado del Atlántico.

Sobre Judeline

Judeline es una artista visionaria dispuesta a redefinir el panorama musical mundial. Procedente de Jerez y afincada en la pequeña localidad de Caños de Meca, esta cantautora de 22 años encarna la esencia del futuro de la música. Con una visión profundamente arraigada en su herencia local pero con un atractivo global sin límites, la música de Judeline trasciende los géneros, mezclando elementos del pop y la electrónica con influencias tradicionales, cautivando a todo tipo de audiencias de todo el mundo.

Su álbum de debut Bodhiria (Interscope, 2024) fue producido por sus colaboradores Tuiste y Mayo; junto a miembros de Russia IDK Rusowsky, Drummie, Ralphie Choo; y Rob Bisel (SZA, Tate McRae). Bodhiria ha sido aclamado por la prensa internacional (Pitchfork, Rolling Stone, The Fader, Billboard, The New York Times, NPR, Variety, Remezcla, etc.) y abrazado por los fans, acumulando más de 15 millones de streams en todas las plataformas. También fue reconocida como el futuro de la música europea tras ganar dos premios en MME (MME Award y Public Choice Award) en el Festival Eurosonic Noorderslag 2025, o ganar el premio El Ojo Crítico de RNE.

Judeline fue la primera artista española en la campaña Singles de Spotify en 2023, con sus versiones de La Tortura y Soy El Único. También fue reconocida como VEVO DSCVR Artist to Watch en 2024 y recientemente lanzó una sesión COLORS con una nueva versión de su exitoso single «BRUJERIA!».

Tras embarcarse en una gira europea de estadios con J Balvin en 2024, este año arrancó su gira 'Bodhiria' con más de 15 fechas agotadas por toda España. Este verano estará actuando en festivales internacionales como Coachella Valley Music & Arts Festival (EE.UU.), Primavera Sound Barcelona (España), We Love Green (Francia) o Dour Festival (Bélgica), entre otros.

Algunos dirán que las tradiciones sólo las dicta el tiempo, pero Judeline tiene todas las cartas en su mano para ser la que lidere la generación actual.