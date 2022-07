El pintor jerezano Antonio Lara, premio en la Bienal de Albacete

NO pasan unos meses sin que estas páginas se llenen con la noticia de que uno de nuestros importantes pintores consigue un importante premio o que cope el palmarés de los mejores Certámenes de Pintura que existen en nuestro país. Los nombres están en el imaginario de todos. Todo lo cual se traduce en el importantísimo momento en el que se encuentra la pintura que se hace en Jerez y la trascendencia absoluta de sus pintores. Artistas de altísima significación que son protagonistas de la mejor pintura que se hace en nuestro país y que forman ese conjunto de primerísima fila que existe en la creación plástica española. Pintores de reconocida posición que están en el mejor momento y que están dando mucha gloria a la realidad artística de esta ciudad. Algo de lo que algunos de nuestros responsables políticos no se enteran; y no se enteran porque esto les cae más bien lejos y les coge con el pie cambiado. Estos nombres han formado parte de las exposiciones celebradas en los espacios de las instituciones municipales pero que, por lo visto, han estado muy alejados de los intereses culturales que anima a alguno de sus rectores. Dejémoslos con sus miserias a la espera que lleguen tiempos de peticiones para que, entonces sí, abanderen posiciones culturales y artísticas, aunque para ello no están mínimamente preparados – para las culturales y para muchas otras – y no sepan por dónde corre el aire. Mientras tanto, nuestros artistas, conquistados espacios de privilegio y generando estamentos de suma entidad.

Uno de esos artistas importantes de Jerez, aunque sus regidores no sepan ni que existe, es Antonio Lara; un pintor de muchísima capacidad, con unos argumentos pictóricos fuera de toda duda, y una experiencia creativa fundamentada en la excelencia de una obra sin revés alguno, y abierta a los esplendores del mejor realismo veraz que existe en la pintura española. Él está en posesión de muchos de los premios más importantes de España y sigue acumulando éxitos por una experiencia creativa que no tiene límites y que se ve aumentada día a día. Ahora, Antonio Lara es noticia porque es uno de los artistas cuya obra ha sido adquirida en La Bienal Ciudad de Albacete, una de las fuertes de España; con un Jurado prestigioso, una dotación económica importante y una aceptación unánime dentro de la concursística española.

Con el pintor Antonio López García, el Director del Museo Thyssen Guillermo Solana, el Jefe de Conservación del Museo del Prado Francisco Javier Barón Thaidisgsmann y el, también pintor, Andrés García, como miembros del Jurado, la obra de Antonio Lara, “Frutas con luz artificial” ha sido una de las cinco que dicho Jurado ha propuesto para su adquisición en la décimo cuarta edición de la Bienal Ciudad de Albacete.

La obra del pintor jerezano responde a ese especialísimo sentido sobre lo real que posee Antonio Lara, abriendo las perspectivas de una realidad que otorga la máxima dimensión a una mirada que capta, de forma veraz y sin aditamentos efectistas, para, también de forma veraz, llevarla a cabo pulcra y acertadamente dispuesta. Una mesa blanca, en un espacio limpio, de losas ajedrezadas, aparece cubierta de todo tipo de frutas y verduras. El realismo de la composición es apabullante. Los elementos plantean su discurso real sin imposturas, abierto, magnífico. Encima, un pequeño y simple estante sostiene una majestuosa media calabaza, aún con su etiqueta pegada. No hay el menor artificio; todo tiene su sentido. La disposición de la mesa, con su paño blanco por encima, describe la curvatura óptica adecuada. Es un bellísimo y racional canto a la realidad; es decir, la pintura de Antonio Lara en estado puro. Una pintura sin trampa ni cartón, veraz, ajustada y estructurada como la mirada la capta, sin los juegos de artificio que la mente dispone a posteriori.

Esta pintura no es nada más que un ejemplo de ese dulce momento en el que se encuentra la pintura jerezana. Antonio Lara es uno de los grandes de nuestros pintores actuales; un artista callado, que trabaja sin alharacas y alejado de los bullicios que algunos, sin pocos argumentos, fomentan, quizás, para desviar la atención de sus marcadas carencias. Antonio Lara es, sin embargo, el ejecutor privilegiado de una pintura con mayúsculas.