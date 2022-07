El jerezano Dani Llamas inicia su tour 'A fuego'

Este pasado fin de semana, los afortunados que asistieron a la última edición del Festival Ojeando pudieron comprobar cómo se las gasta Dani Llamas en directo. Que su último álbum se titule 'A fuego' le viene que ni pintado al jerezano, porque cada concierto suyo es una experiencia de lo más inflamable.

La cita en Ojén ha sido la primera de muchas que le esperan a Dani Llamas en los próximos meses, y en las que promete llevar a buen puerto y sobre las tablas el fantástico repertorio de su último disco, amén de perlas de sus anteriores trabajos, tan celebrados como el no menos estupendo 'La verdad'.

Saca tu agenda y marca en rojo (y bien fuerte) la fecha que mejor te vaya de todas las siguientes, porque este 2022 no deberías perderte el directo del que, sin duda, está llamado a ser uno de los discos del año.

Dani Llamas - 'A Fuego - Tour 2022'

Viernes 8 De JulioAtzavara, San Feliú De GuixolsConcierto Acústico

Domingo 10 De JulioCan Rin, CabrilsConcierto AcústicoEntrada Libre Con Consumición Mínima

Miércoles 13 De JulioMuseo Casa De Los Tiros, GranadaConcierto Acústico

Viernes 22 De JulioCastillo De San Romualdo, San Fernando

Sábado 20 De AgostoTba, Tba

Viernes 23 De SeptiembreTeatro Alameda, Bienal De Flamenco De Sevilla

Jueves 13 De OctubreTeatro Albéitar, León

Sábado 22 De OctubreAuditorio, Rota

Sábado 29 De OctubreAguere Espacio Cultural, Tenerife+ FajardoUn Concierto De Aienruta-Artistas

Viernes 4 De NoviembreMoby Dick, Madrid

Sábado 12 De NoviembreKutxakultur, DonostiUn Concierto De Aienruta-Artistas

Viernes 27 - Sábado 28 De NoviembreTba, TbaUn Concierto De Aienruta-Artistas

Viernes 16 De DiciembreSidecar, BarcelonaUn Concierto De Aienruta-Artistas

Sábado 17 De DiciembreBecause, Castellón

Domingo 18 De DiciembreTba, Valencia

Con 'A Fuego', el jerezano Dani Llamas ha logrado hilar como pocos sus orígenes andaluces con el género americana. ¿El resultado? Un total de doce cortes en los que se alternan palos flamencos como rondeñas, polos, bamberas, soleás, tarantos, tangos, bulerías, sevillanas, marianas y seguiriyas, pasados por el mágico tamiz de la música de raíz estadounidense.

Es el propio Dani el que aclara que 'A Fuego' no es un disco de flamenco, sino "la prueba de que nuestro folklore está vivo y sirve de materia prima para hacer nuevas canciones y letras". Y es que no es la primera vez que este músico polivalente se atreve con la mixtura, porque ya en su anterior trabajo, el aplaudido "La verdad", nos entregó una sugerente y afortunada mezcla de flamenco y rock que se convirtió, por méritos propios, en una de las sorpresas de hace dos temporadas. Ahora en 'A Fuego', el jerezano no duda en dedicar su nuevo cancionero "al recuerdo de José Menese Scott, Antonio Cruz García, Pastora Pavón Cruz, Antonio Núñez Montoya, Ana Blanco Soto, Manuel De Los Santos Pastor y otras voces inmortales de mi pueblo".

Con colaboraciones de lujo como las The New Raemon, el chileno Sebastián Orellana —también conocido como Dios Perro— y Rosario La Tremendita, 'A Fuego' es sin duda uno de los discos llamados a encaramarse en lo más alto de las listas del año