El jerezano Ghouljaboy lanza su nuevo disco: 'Oh no Syzygy!'

Después de publicar varios sencillos, llega 'Oh no Syzygy!', el nuevo y esperado disco del jerezano Ghouljaboy y que incluye colaboraciones de lujo como las del norteamericano Dent May y el francés Myd. Tras presentar días atrás el disco en las oficinas de BMG en Madrid con la compañía de Diego Rubio (Rockdelux, NUEBO, Mondosonoro), Ghouljaboy, el jerezano Jorge Arroyo, continúa esta semana con más firmas y presentaciones: este martes en El Genio Equivocado de Barcelona acompañado de Eva Sebastián (Mondosonoro, Vice, Playz) y el miércoles 21 en Discos Bora-Bora de Granada, con la presencia de Ismael de la Trinidad, director creativo de Dellafuente y realizador de videoclips.

Hasta el momento se habían conocido cuatro adelantos del esperadísimo álbum de Ghouljaboy: 'Wanna save U! (from the failed Syzygy)', 'Convict love hydrocell', 'Star collider' y 'Tornado!'. En dos de ellos ha contado con colaboraciones de lujo, las del crooner pop norteamericano Dent May y del francés Quentin Lepoutre, más conocido como Myd, afamado músico, productor, cantante, ingeniero de sonido y dj.

No son las únicas colaboraciones internacionales que podremos disfrutar en 'Oh no Syzygy!': la mezcla de 'Oh no Syzygy!' ha corrido a cargo de Pat Jones (Toro y Moi) y la masterización ha sido cosa de Erik Thorsheim (boy pablo). Ambos han terminado de dar empaque global a ese sonido multipantalla tan propio de Ghouljaboy. Entre la new new new-wave, la neo psicodelia y el slacker rock 3.0, ahí flota el golden boy jerezano, siempre dispuesto a brillar.

Ghouljaboy presentará este nuevo disco con un tour de firmas y encuentros por diferentes ciudades, en los que desgranará los detalles del proceso de creación del mismo -inspiración, influencias, relaciones, intrahistoria de cada canción- con invitados especiales.