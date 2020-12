El cantante Juan Peña resucita al mítico tablao Torres Bermejas

El mítico tablao de Torres Bermejas, fundado hace 60 años en pleno corazón de Madrid, y por el que pasaron grandes nombres del flamenco durante los sesenta y los setenta, se ha convertido en el lugar de moda en estas primeras semanas de diciembre. Lo es gracias al aterrizaje en su dirección del jerezano Juan Peña.

El cantante, afincado en la capital desde hace 14 años, comenzó a principios de este mes una nueva experiencia profesional que pasa por recuperar la hegemonía del que fue uno de los tablaos más importantes de España. Para ello, Juan Peña ha querido dar un paso más, convirtiendo el espacio en una especie de club VIP al estilo de los que podemos encontrarnos en ciudades como Manhattan o Dubai.

"La verdad es que esto surgió casi sin darme cuenta. Me llamaron unas personas con las que habitualmente trabajo en Dubai, me ofrecieron la posibilidad y no me lo pensé. Está claro que dada la situación de pandemia que vivimos no era fácil, pero bueno, de momento las cosas están saliendo bien y todo lo que hemos hecho se ha saldado con éxito", asegura el jerezano.

Para Peña esta enmienda "ya no es sólo un reto, sino que es un sueño hecho realidad". Aunque no será su primera experiencia en estas lides, ya que en verano de 2018 ya dirigió, también con éxito, un tablao flamenco en Marbella, concretamente junto a la empresaria Olivia Valere, el jerezano reconoce que "esto es algo más complicado, sobre todo viniendo de donde venimos y en la situación que estamos".

Tras diferentes arreglos y adecuaciones, Torres Bermeja, cuyo diseño está basado en la Alhambra de Granada, presume hoy día de una programación renovada, de hecho en lo que llevamos de mes han pasado por allí el propio Juan Peña y David Barrull en los próximos días lo harán Manuel Cortés, el hijo de Chiquetete, José El Francés y José Ortega 'Manzanita'. Pero lo que más atrae al jerezano es "la zambomba de mi tierra que vamos a tener este fin de semana", comenta ilusionado, y en la que participarán "un grupo de artistas de Jerez que vendrán a traer los sones de la Navidad". "De hecho para este sábado, que será cuando hagamos la zambomba, tenemos ya casi todas las plazas vendidas", reconoce.

Es quizás otro de los grandes objetivos de este inquieto artista. Como si de aquella época de finales de los sesenta y principios de los setenta se tratase, en la que hasta Madrid llegaron voces jerezanas como la de El Serna, Sordera, La Paquera, El Gómez de Jerez, Fernando Gálvez o Romerito, entre otros, Juan Peña tiene claro que "Torres Bermejas va a tener el sitio para los artistas de Jerez. Con algunos ya he hablado, pero irán viniendo poco a poco, porque además, la situación en la cultura no es fácil y en el flamenco más".

"Ahora más que nunca debemos apoyar a la cultura, y aunque tengamos que ser estrictos con las medidas sanitarias, debemos estar con todos los artistas, esa es la idea", concluye.