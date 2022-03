Lo que cuentan las musas de Fátima

El próximo jueves, 24 de marzo, a las 19,30 horas, en la Academia de San Dionisio, tendrá lugar la presentación del libro, editado por Peripecias-Libros ‘Cuentos de Fatíma’, de Fátima Ruiz de Lassaletta, que cinco de ellos tiene por protagonistas a varios personajes de linajes medievales jerezanos – como los de Ponce de León y de Perea- dos son de viajes de la autora a Oriente y dos jerezanistas, tales como el Tren del Vino y los ‘Sherry Terriers’ o Ratoneros-bodegueros.

La Academia de San Dionisio – donde días atrás Lassaletta pronunció una conferencia sobre la Fiesta de la Vendimia del Sherry y sus veinticinco primeras celebraciones- la nombró en 2008 académica de número.

"Terminé mi conferencia solicitando que el Ayuntamiento se ocupara, de nuevo, de celebrar una corta feria en el Real – el gran público está deseoso de ferias- y que le diera otra vez máxima brillantez a la tarde-noche de la cabalgata y exhibición del caballo (controlando la pureza de la presentación de los enganches y información de sus cocheros en el Real). Pero que le dejara el protagonismo de la promoción internacional –con invitados oficiales de los exportadores- a los Consejos Reguladores del Sherry, Manzanilla, Brandy y Vinagre de Jerez… La celebración de los tradicionales tablaos flamencos a las peñas, que son varias y activas. Y las corridas ‘Concurso de Ganaderías’ y la de rejones a los ganaderos y al empresario", apuntó la autora.

Sobre el libro, nueve cuentos – de entre los que conserva escritos en este siglo- prologado por el escritor y también académico Juan Félix Bellido, quien con Peripecias Libros, "está prestando en los últimos años una especial atención a los temas del jerez y andaluces- y que no responde su número a la casualidad sino a la causalidad, porque va dedicado cada uno de ellos a una de las nueve musas que me visitaron, mientras los escribía", añade.

Los cinco primero –que protagonizan familiares o personal históricos, de las Casas de Ponce de León y de Perea, se refieren a ‘la Frontera’, la frontera con el Moro en el Al-Ándalus, desde Marchena a Morón, Utrera, Bornos, Arcos… y en ellos destacan el que le inspiró el romance español del siglo XV, ‘Tres morillas me enamoran en Xaén, Aixa, Fátima y Merien’ – que hasta Lorca, en Granada, conoció y cantó. "Y que yo encontré los personajes en los que se inspira en el Archivo-histórico de Utrera, donde investigué y reorganicé durante un cuarto de siglo de vida profesional". El quinto, se refiere a la capellanía creada para San Juan de los Caballeros de Jerez, ante cuyo altar mayor están enterrados los señores de Perea y Barrios.

"Se completa la selección de cuentos con cuatro de viajes, como atestiguo al final de dos de ellos. ‘Escrito a vuelo de Pegaso- Líneas aéreas turcas-, entre Estambul y Madrid, inicio del otoño de 2009’ y ‘Escrito volando entre Shanghái y Frank fort el 11 de Octubre de 2006, en un ‘inolvidable´ vuelo de baches aéreos… En el primero considero que la astucia de mujer es capaz de superar todas las trabas y, en el segundo, que lo importante es ser el último amor".

"No podría haber dejado mi tema favorito, el jerezano, en los dos últimos cuentos publicados: ‘El tren del Vino de Jerez es historia de una buenaventura desatendida…’, ficción y realidad conjugadas, una vez más sobre ‘El Recreo de las Cadenas’, como parte de mi antepenúltimo libro. Y el de colofón ‘Una saga del ratonero bodeguero andaluz’, la de mi propia collera de ‘Sherry Terriers’ – como me gusta llamarles; saga que la inició mi padre con una bonita (‘Pretty’) ‘Fusterry’, le llamaban entonces a las raza en las Bodegas, hasta ‘Quina Sherry’, que me acompañó en su alfombrilla junto al ordenador mientras escribía y espero que sin espantarme a los ‘hados’ tampoco". "Pues, dije mi antepenúltimo libro -añade-, porque el séptimo está también en imprenta de Peripecias Libros. Un libro de alta cocina jerezana-francesa, que verá la luz (D.m.) para la Feria del Libro. Sí, les recordaré las musas a las que van dedicados los ‘Cuentos de Fátima’ para que no tenga que molestarse el lector en buscarlas en Google- “Clío, musa de la Historia y Bellas Artes; Euterpe, musa de la Música; Talía, musa de la Comedia; Melpómene, musa de la Tragedia; Calíope, musa de la Retórica y de la Poesía; Terpsícore, musa de la Danza; Erato, musa de la Elegía; Polimnia, musa de la Lirica ; y Urania, musa de la Astronomía".