Lectura de relatos cortos inspirados en el Mercado Central de Abastos de Jerez

El Ateneo de Jerez, en el marco de las actividades programadas por el Ayuntamiento de Jerez durante 2025 para conmemorar el 140 aniversario de la apertura del Mercado Central de Abastos, ha organizado un lectura de relatos cortos inspirados en esta icónica instalación del centro histórico de la ciudad.

Esta serie de relatos cortos inspirados en este Mercado Central de Abastos de Jerez que serán leídos por sus propios autores.

El evento tendrá lugar este viernes 24 de octubre a las 19:30 horas en la sede de la institución sito en la calle San Cristóbal nº 8.

La entrada es libre hasta completar aforo.

Las secciones de Literatura y de Fotografía del Ateneo de Jerez, ofrecen estas lecturas de relatos cortos bajo el titulo “Historias que suceden en el mercado” acompañadas por una colección de fotografías tomadas en la Plaza de Abastos por los ateneístas de esta sección en un homenaje visual y literario que desde esta centenaria institución se le desea realizar al Mercado Central de Abastos de Jerez.

Seis relatos de seis escritores

Yolanda Rosado, Raquel Díez, Mónica Manríquez, Francisca Cortés, Patrizio Pérez y Hermenegildo Rodríguez, serán los escritores que ofrecerán sus relatos de la mano de la poeta Carmen Saiz, coordinadora de la Sección de Literatura del Ateneo Jerezano, que conducirá el acto.

Ha sido Manuel Fernández Barcell, coordinador de la sección de Fotografía, quien ha realizado la selección de fotografías que serán expuestas durante estas lecturas.

El evento estará además amenizado por Amelia Rodríguez, una joven promesa jerezana que con su guitarra pondrá música al acto literario.