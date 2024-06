Londres ya domina los nuevos códigos del flamenco

Flamenco Festival Londres clausuró el pasado fin de semana su 19 edición; una cita que ha congregado a 18.500 espectadores en el Sadler’s Wells Theatre para aplaudir la quincena de representaciones que se han sucedido a lo largo de diez jornadas, entre el 4 y el 15 de junio. De la mano de las figuras más excepcionales de la danza actual, con nombres como Rocío Molina, Eva Yerbabuena, Rubén Olmo o David Coria, entre otros; pero también de la guitarra, como Vicente Amigo o Diego del Morao; y el cante, con Israel Fernández y María José Llergo, Flamenco Festival "ha vuelto a sorprender al público londinense mostrando propuestas inesperadas que vienen a ampliar la percepción del flamenco y el imaginario artístico que, en torno a él, se tiene fuera de nuestras fronteras", señalan desde la cita.

“Hoy, el flamenco en Londres significa mucho más gracias a este festival. El público continúa descubriendo facetas desconocidas de este arte que rompe moldes”, destaca su director, Miguel Marín. A través de sus 19 ediciones, los londinenses “ya conocen los códigos del flamenco y saben apreciar y aplaudir los matices y las propuestas más delicadas o sutiles”, añade.

En este sentido, Marín se refiere a “la parte minimalista de Rocío Molina o Israel Fernández y Diego del Morao, la conceptual de Alfonso Losa y Patricia Guerrero, la musical de María José Llergo, el enfoque contemporáneo de Sara Jiménez y Florencia Oz…”, que han causado la sorpresa y despertado el entusiasmo de un público que ha sumado nuevas audiencias y que ha evolucionado al mismo tiempo que el flamenco; un arte cada vez más diverso en las temáticas que toca, las puestas en escena, sus relaciones con otras disciplinas…

Alfonso Losa y Patricia Guerrero en 'Alter ego'. / Malcolm Park

A este respecto, el director destaca la respuesta “realmente sorprendente” a espectáculos tan sobrios como los de Rocío Molina e Israel Fernández, que ya presentó su Pura Sangre únicamente acompañado por guitarra y percusión en el escenario en la pasada edición de Flamenco Festival Nueva York. Y, de otro lado, el Ballet Nacional de España que, con 38 bailarines y bailarinas en el escenario dirigidos por Rubén Olmo, presentó una “propuesta de un nivel de excelencia y con una pulcritud impecables, arrancando el aplauso de los presentes tanto con la pieza de danza clásica como con el homenaje flamenco a Mario Maya”.

El Sadler’s Wells Theater, teatro de referencia para la danza en Europa, ha sido testigo de la entusiasta acogida a todos y cada uno de los artistas programados por parte de público y crítica, lo que ha vuelto a poner de manifiesto la importancia de esta cita en el calendario cultural londinense, reuniendo a una audiencia diversa que continúa creciendo y que valora y aprecia tanto el flamenco tradicional como las propuestas más contemporáneas, tanto a las grandes figuras tanto como a los jóvenes talentos.

El respaldo de la crítica británica también ha quedado patente en medios como The Times, donde podía leerse “El baile de Rocío Molina tuvo suspense y una sincronización inmaculada y los guitarristas Óscar Lago y Fran Vinuesa estuvieron magistrales…”; The Guardian, que publicaba “El baile de Eva Yerbabuena puede ser feroz, decidido, sereno, silencioso; su cuerpo cobra vida, se enrosca en formas serpenteantes o adopta una pose austera”; o The Reviews Hub que, sobre Alter Ego, aseguraba que “pocas veces el flamenco se ha sentido tan cargado y vivo como en este espectáculo dirigido por Alfonso Losa y Patricia Guerrero”.

Marín ha destacado también la presentación en Londres de algunos de los proyectos nacidos en las residencias artísticas de Flamenco Festival, tanto las que organiza en colaboración con el Sadler’s Wells desde 2012, como las residencias In-Progress que desde el 2022 se celebran en Torrox, organizadas por el festival y el Ayuntamiento del municipio. De este modo, gracias a estos espacios de creación e investigación se han presentado en Londres Alter Ego de Alfonso Losa y Patricia Guerrero, y Ave de Plata, de Sara Jiménez. Además, se ha podido disfrutar del proceso creativo de Florencia Oz en ‘En este día, en este mundo’, resultado de una residencia artística en el Sadler’s Wells, que pudo verse en el Lilian Baylis Studio.

Flamenco Festival Londres celebrará su 20 aniversario en 2025, una edición que tendrá lugar entre los días 25 de mayo y 7 de junio. Marín ya trabaja en la programación de esta nueva convocatoria.