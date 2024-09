"Sin el apoyo de la Beca Leonardo habría sido imposible grabar este disco"

“Era la tercera vez que presentábamos el proyecto, y por fin lo escogieron”, me cuenta Luis Martínez Pueyo. Se refiere a las Becas Leonardo que concede la Fundación BBVA a investigadores y creadores culturales que, en el campo concreto de la música, ha permitido en los últimos años innumerables iniciativas de creación de repertorio nuevo y de rescate patrimonial, siempre documentadas discográficamente. Martínez Pueyo es un flautista aragonés que durante su estancia en la Schola Cantorum Basiliensis fundó La Guirlande, un conjunto barroco en principio orientado “a la música instrumental para flauta”, aunque de sus tres discos publicados los dos últimos incluyen voces: Cristal bello, con un repertorio de cantatas dieciochescas de España y el virreinato mexicano y la participación de la soprano Alicia Amo, e Incipit Lamentatio, su último registro, recién aparecido en el sello sevillano Lindoro, que incluye una serie de cinco Lamentaciones de Semana Santa de Francisco Corselli con las voces de Lucía Caihuela y Marine Fribourg.

“Es una idea que surge del trabajo que venimos realizando junto con nuestros compañeros de Ars Hispana [una empresa de edición musical], con los que colaboramos en muchos de nuestros programas de recuperación patrimonial. Toni Pons, que es con el que trabajamos más estrechamente, me ofreció un programa de recuperación con lamentaciones de Francisco Corselli en las cuales se incluyeran flautas traveseras. Porque hasta ahora sí que se habían recuperado lamentaciones de Corselli, que dejó más de sesenta, pero nunca se habían recuperado lamentaciones en las cuales estuvieran incluidas flautas traveseras. De la parte musicológica se encargaron Toni [Pons] y Raúl [Angulo], que eligieron esas cinco piezas, cuatro de las cuales incluyen dos flautas.”

Luis Martínez Pueyo (Zaragoza, 1988) / Michal Novák

La Guirlande se presenta en formación de voz por parte (dos violines, dos flautas, viola y un continuo amplio: violonchelo, contrabajo, tiorba y clave), “lo cual es congruente con la práctica de la época. Aunque la Capilla Real era un conjunto más amplio, sabemos que en determinados ámbitos y ocasiones también se hacían estas interpretaciones de solistas. Si tuviéramos más dinero, no sólo nosotros, sino muchos grupos aquí en España llevaríamos a cabo proyectos mucho más grandes. Pero hoy en día nos tenemos que conformar con lo que hay. Los festivales parece que cada vez tienen menos recursos y presentar grupos como este nuestro para el disco, que éramos once, es muy difícil. De hecho, sin la Beca Leonardo habría sido imposible grabarlo. Antes justo de la grabación pudimos hacerlo en la sexta edición del Festival de Música Antigua de Épila, que organizo en mi pueblo, porque nos dieron unas ayudas de los fondos europeos Next Generation para festivales organizados en entornos rurales. Si no, habría sido imposible. Este año lo hicimos también en Madrid en la Fundación BBVA, por la beca. La idea es venderlo por todos los festivales de música antigua y música sacra, no sólo en España sino en Europa, que nos interesa especialmente, por difundir este patrimonio, pero ya veremos”.

La vida artística de un flautista barroco no es fácil. “Hace cuatro años que doy clases de traverso en la Esmuc de Barcelona y eso me da estabilidad. En Basilea me di cuenta de que si con el violín o incluso el oboe, si tienes buenos contactos y eres un buen músico, puedes vivir, con el traverso es muy complicado, si no desarrollas tus propios proyectos. Porque hay un gran repertorio barroco sin flauta, y es normal que los grupos busquen abaratar costes. Entonces, te quedas para las Pasiones, el Oratorio de Navidad, la Misa en si menor y obras así, y, claro, con mucha competencia. Es verdad que si te metes algo más en repertorio clásico y romántico, que yo también hago, tienes más opciones, pero centrarte en el Barroco es muy complicado. Y por eso justamente creé La Guirlande. Vengo ahora mismo de hacer un programa en Praga con el Collegium 1704, y también colaboro con Anima Eterna de Brujas, con Los Elementos, el grupo de Alberto Miguélez, y algunos otros conjuntos españoles, como Forma Antiqva o Los Músicos de Su Alteza. Y luego llevo la logística de Phaedrus, un cuarteto de flautas renacentistas, y de La Guirlande... Así que no me falta trabajo: mandar muchos emails, hacer muchas llamadas... Pero lo cierto es que no me puedo quejar”.

Cristal bello se publicó en Vanitas, la marca del clavecinista manchego Andrés Alberto Gómez, “pero me dijo que lamentablemente no puede seguir con el sello, así que buscamos otras opciones, y me gustó la oferta de Lindoro, que tiene un catálogo muy interesante, y nos dieron absoluta libertad para el diseño final del producto. Eso es algo que valoro mucho. Hemos trabajado muy bien juntos y estoy muy contento del resultado”.