Vuelve la lírica al Teatro Villamarta, que el viernes 24 y el domingo 26 acoge la representación de Macbeth, ópera de Giuseppe Verdi basada en la famosa tragedia de William Shakespeare con Rodrigo Esteves en el papel de Macbeth y la jerezana Maribel Ortega como Lady Macbeth encabezando un cartel en el que el Coro del Teatro Villamarta tendrá su cuota de protagonismo dado el libreto de la obra.

Y al frente del coro del teatro jerezano está Marta Benítez, que se estrena con Macbeth en la dirección tras llegar al cargo en septiembre del pasado año. Desde entonces, trabajo y ensayos bajo una cuidada planificación porque “la planificación es una de las cosas más importantes para desarrollar con éxito la actividad, puesto que sobre todo en Macbeth hay muchísimo coro. Entonces hay que dividir en cada ensayo qué es lo que se va a ver, qué se va a hacer para que luego, al final de los ensayos, se haya repasado toda la obra varias veces y con seguridad del resultado final”.

Marta Benítez se estrena con el Coro del Villamarta pero no es una neófita en estas lides porque “llevo dedicándome al coro toda la vida” y su experiencia le avala, aunque debutar con Macbeth son palabras mayores: “Hay una particularidad en esta ópera, que es que las mujeres están divididas casi siempre a tres; normalmente están divididas en dos, soprano por un lado y contralto por otro, pero en esta ópera las brujas siempre se dividen en tres voces. Entonces, he tenido que hacer algunos cambios, pero el coro estaba ya formado, es un coro que tiene 27 años de antigüedad y que funciona bien en general. Yo aporto toda mi sabiduría de todos mis estudios y toda mi experiencia para siempre mejorar, porque realmente es un coro que es amateur” y también hay que tener en cuenta que “cada director trabaja de una manera, da unos consejos y dice lo que quiere después en escena”.

Es el estreno este año de la lírica en el Villamarta, un reto para todos al que no es ajeno la directora del coro: “Para mí no es un reto, es un ‘retazo’, porque es que Macbeth, en particular, tiene muchísimo coro, muchos números corales y muchísima música, muchísimos detalles. Es que miras la partitura y se te van ocurriendo más detalles y más ideas y más cosas que decirles al coro. Yo tengo también la ayuda del subdirector del coro, Joan Cabero, que me está ayudando muchísimo, y en ese sentido estoy tranquila de que estoy haciendo bien mi trabajo y, además, el coro me demuestra que está contento con el resultado que estamos obteniendo. Pero realmente sí que ha sido un reto para mí esta primera ópera. Es muy amplia, muy amplia. He empezado por la puerta grande”.

Marta Benítez, en el centro, junto a los componentes del Coro del Teatro Villamarta que participarán en Macbeth, la ópera de Verdi. / Manuel Aranda

Y ¿cómo se prepara una ópera?: “Pues en cada uno de los ensayos voy diciendo qué es lo que se va a ensayar para que los coristas, previamente, puedan estudiar su parte; mandamos unos audios especiales de cada voz para que cada uno pueda aprendérselo por su cuenta y, luego primeramente se hacen ensayos por cuerda porque directamente las cuatro voces a la vez es muy difícil. Entonces, primero se hacen ensayos por cuerda, se trabaja con cada una de las voces por separado y luego se unen. Las partes difíciles las volvemos a repetir hasta que sale, les voy dando indicaciones y, poco a poco, se va construyendo. Son ensayos del coro con el director y el pianista”.

Así hasta que llega el momento de todas las voces: “Intentamos intercalar los números que vamos montando, lo vamos haciendo con voces separadas, luego con voces juntas y, luego, cuando vemos algo nuevo, siempre se empieza con voces separadas. Primero se prepara el coro solo, sólo las voces, sin escena, y las dos últimas semanas ya se va incorporando la escena, viene el director musical, que puede modificar algunas cosas según la velocidad de cada uno de los números, puede variar. Porque no somos máquinas, yo puedo dirigir de una manera y él, a lo mejor, lo hace un poco más rápido, un poco más lento, aquí quiere cambiar un poco...”.

Y las dos últimas semanas antes de la representación “ya los ensayos siempre son con el director musical y con la dirección de escena. Y yo siempre estoy para dar indicaciones al coro de lo que haga falta pero las dos últimas semanas ya no ensayan conmigo, ya ensayan con el director de orquesta. Musicalmente ya lo tienen, ahora ensayan moverse en el espacio, dentro del escenario y es que en Macbeth hay mucha escena también, tienen que interpretar un papel, no es sólo cantar. La parte musical la tienen ya, ahora es ensayar la puesta en escena”.

"Lo bueno de un coro amateur es que le ponen más pasión que nadie, es algo muy bonito trabajar con ellos”

El hecho de que el del Villamarta sea un coro amateur tiene sus particularidades: “Sí, hay mucha gente que lleva mucho tiempo cantando y eso también se nota. Sobre todo, la hora de los ensayos siempre tiene que ser a partir de las ocho de la tarde para que la gente pueda compaginarlo con el trabajo. Y lo bueno que tiene que sea un coro amateur es que le ponen más pasión que nadie, porque vienen aquí por amor al arte, porque les gusta. Entonces, es algo muy bonito trabajar con ellos, porque agradecen muchísimo cualquier cosa que les digan y yo, por esa parte, estoy encantada de trabajar con ellos. Y también hay mucho talento, gente que estudia en el Conservatorio, que se está formando, porque ahora en el Conservatorio se estudia canto y eso es un paso adelante porque antes aquí en Jerez no existía esa especialidad y el Coro del Villamarta también atrae a esas personas que están estudiando canto”.

Al ser un coro no profesional la dirección siempre ha estado pendiente de que no falten registros de voces y Marta Benítez no es una excepción: “De mujeres vamos sobrados, pero es que eso pasa en todos los coros del mundo prácticamente. De hombres, de tenores es lo que vamos más flojitos, tenemos menos personas. Y los bajos y barítonos van bien, pero si hubiera alguno más, estaría estupendo también”.

Marta Benítez, en el anfiteatro del Villamarta. / Manuel Aranda

Y para formar parte de un coro los responsables siempre recuerdan que no hay que ser un superdotado, simplemente tener voz y, sobre todo en una formación amateur, ilusión: “Claro, y parte de este proyecto también es formativo, damos clases de apoyo musical y luego tenemos talleres de canto, y de pronunciación de los idiomas, porque muchas óperas son en italiano, francés, alemán... También se va a hacer un taller de pronunciación de diferentes idiomas, de fonética y también de puesta en escena”.

Así que “realmente lo que se requiere es que tengan buena voz y luego aquí le amoldamos, también en los ensayos se dan pautas para que vayan mejorando vocalmente. Se requiere un nivel, hay que estudiar un poquito, pero si vienes normalmente a todos los ensayos y repasas en casa, el resultado es bueno”.

Además de Macbeth, el Coro del Teatro Villamarta tiene en su agenda esta temporada el Réquiem de Mozart pero Marta Benítez quiere más actividad: “Desde marzo hasta junio vamos a estar preparando lo de la temporada que viene. Son muchos meses y voy a intentar hacer alguna producción propia del Coro de Villamarta, aunque no dependa del teatro, y hacer un concierto también para terminar la temporada a lo grande” para que los coristas “no se vayan en junio sin haber hecho un concierto. Porque eso es muy importante para el coro, que siempre haya proyectos para motivarles y que disfruten, porque esa es mi filosofía: ellos tienen que venir aquí a disfrutar, a aprender y disfrutar”.

Salir de Jerez “es un proyecto que queremos tener de cara a un futuro. De hecho, llevo ahora el coro joven de la Escuela Coral y los niños ya están invitados a ir a Granada a cantar. Eso también es bonito, salir fuera”.

Y es que mantener activo el coro es otro reto para Marta Benítez: “Sí, porque la verdad es que es muy gratificante subirse al escenario, cantar, interpretar una música tan bonita como la de Verdi. Y luego el Réquiem de Mozart, sé que también lo van a disfrutar muchísimo”.

"En las producciones de ópera el número es cerrado y con todo el dolor de mi corazón, alguno se queda fuera”

El Coro del Teatro Villamarta lo componen en la actualidad 96 coristas, una satisfacción por la cantidad de personas implicadas pero por otro lado tiene su parte menos agradable cuando hay que dejar a componentes fuera de la alineación titular: “Sí, me duele el alma dejarlos fuera, porque de verdad que todos vienen encantados a ensayar y con muchísimas ganas y mucha ilusión. Pero en las producciones de ópera el número es cerrado. Ahora necesitaba 48 personas, 12 de cada cuerda. Y hay algunos que, con todo el dolor de mi corazón, se ha quedado fuera, pero bueno, son cosas de la escena...”.

Y en el Villamarta caben coristas de todas partes: “La mayoría son de Jerez pero tengo gente que viene de El Puerto, de Chiclana, e incluso un antiguo miembro que viene de Málaga. Eso es pasión, pasión total”.