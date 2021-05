Hubo un momento en la vida de María Carrasco (Jerez, 1995) en el que la joven cantante se sintió inmune al dolor. “Sí. Así me sentía entonces, inmune. Creo que la música hay que hacerla así, como uno se siente. Pero una se da cuenta de que no es tan inmune cuando te pasa este tipo de cosas”. Se refiere la compositora de Torrecera al reciente fallecimiento de su madre. Aquella parte de su vida ha dado nombre a un single, ‘Inmune al dolor’, que supone el primero del que será el séptimo disco de su carrera, que verá la luz a finales de año. “Los golpes de la vida quizás sí me hagan inmune al final. Etapas que fraguan el alma de cada uno. Los golpes es lo que acabamos siendo”, añade.

‘Inmune al dolor’ es el primer single de 2021, al que le seguirán otros que irá presentando poco a poco. “Lo he compuesto y producido junto a David Parejo, que es como mi hermano en la música. Lo mezcló Miguel Linde en Sevilla”. “A veces -añade- pienso en la cantidad de discos que llevo y me digo que son demasiados, ¡7 ya! ¿Debería echar el freno? ¿Qué voy a dejar para después?, me digo de broma. No, la verdad es que no sabría qué hacer sin la música. Es cierto que estudié Enfermería y Anatomía Patológica porque mi familia ha sido muy trabajadora y es importante que tenga siempre otras opciones b, c y d. Invertí tiempo no sólo en estudiar música sino también en otra formación. Pero lo que sí siento es que me tengo que dedicar a la música. Lo de Enfermería estaría más enfocado a la ayuda humanitaria. El trabajo de cantar me da libertad horaria. La medicina y la música se parecen, una cura el cuerpo y la otra el alma”.

La cantante ofrece algunas pistas sobre las entregas venideras, y es que el single que prepara para verano “es algo más divertido, con un ritmo más latino, más fresco. Es bastante feminista y va a dar que hablar, con todo el respeto del mundo a los hombres. Es un cambio grande a lo que la gente está acostumbrada de mí. Hay que sorprender, sacar otras partes del alma”.

Aunque María Carrasco tiene gira prevista, las fechas se irán cerrando con pocos días de antelación. “Tal como están las cosas, a todos los músicos nos da miedo cerrar fechas y sentir que engañamos al público porque no somos dueños de las normativas Covid y de los cambios que pueda haber”. Habla la jerezana de este último año, que califica de “brutal”. “Mentalmente ha sido brutal. Tengo compañeros que vivían al día y lo han pasado mal. Esto es un trabajo, se pagan facturas también con lo que hacemos. Es un trabajo más como el de periodista. Nos quedamos encerrados en casa y no pudimos hacer nada de ninguna manera, pero ahí hemos estado ofreciendo cosas en streaming. Que el público vea que siempre vamos a estar ahí, de una manera u otra”.

Amante del flamenco desde niña, reconoce que “sí que hice muchísimo flamenco, pero me di cuenta de que su marco para las mujeres es bastante menos amplio que el del pop. Tenía más terreno donde jugar si me dedicaba al pop y da más de comer que el flamenco, aunque sea el flamenco lo que más me haya gustado nunca en mi vida. Creo que es un género para minorías y hay figuras muy consagradas. Soy joven, el pop se me da bien así que arriesgué y parece que acerté, por ahora. Estoy contenta con el cambio. Hay que arriesgarse para ganar, gamba que se duerme gamba que se lleva la corriente”.

Aficionada a rock y al rap, Carrasco aún no se atreve a meterle mano a estos géneros, “se me escapan un poco de las manos, pero que no extrañe si hay alguna colaboración. Mezclar dulce y salado parece raro hasta que lo pruebas. Creo que a veces hay que hacer fusiones. Mi padre no sólo me inculcó el flamenco sino otro tipo de músicas. Me puedo considerar dichosa y vi que había otra vida más allá, como quien sale del pueblo y ve que hay vida más allá fuera (ríe)”.

La cantante se muestra satisfecha con este nuevo single, “está teniendo una gran aceptación. Estoy muy orgullosa de ver que el público se mantiene fiel pese a que se presentan cosas nuevas y parece que están con la María de siempre. A una le hace muy feliz que se la reciba así siempre. Además, a mi madre le dio tiempo a ver el videoclip y escuchar el single y que ella haya visto eso es como si me hubieran dado un Grammy. Puedo estar tranquila con lo que estoy haciendo”.