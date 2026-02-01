¡El mejor Sam Raimi ha vuelto!

La ficha **** 'Send help (Enviad ayuda)'. Terror, EE UU, 2025, 113 min. Dirección: Sam Raimi. Guion: Damian Shannon, Mark Swift. Música: Danny Elfman. Fotografía: Bill Pope. Intérpretes: Rachel McAdams, Dylan O'Brien, Edytll Ismail, Dennis Haysbert, Xavier Samuel, Chris Pang, Emma Raimi, Bruce Campbell.

Desde que se dio a conocer con Posesión infernal (Evil Dead) en 1981, Sam Raimi se convirtió en uno de los referentes del cine que en la era de los estudios se llamó de serie B y los revivales del cine de los 70 y los 80 recuperó. Mezclaba, como hará a lo largo de su ya extensa carrera, terror y humor negro con toques gore y alusiones a los maestros, ya fueran de qualité o pulp, que los aficionados llevamos en el corazón, empezando por el Necromicón de Lovecraft omnipresente en esta serie. En la siguiente Terroríficamente muertos (Evil Dead 2) extremó estos componentes, redondeando su ecléctico, divertido y siempre entretenido universo. Tras Darkman, un homenaje a las películas de científicos majaretas, completó la trilogía con El ejército de las tinieblas (Evil Dead 3), homenaje a las películas de viajes en el tiempo y a las esqueléticas criaturas del Ray Harryhausen de Jasón y los argonautas y Simbad y la princesa. Quienes, como él, fuimos niños y adolescentes en los años 50 y 60 éramos tan felices viendo sus películas como Raimi dirigiéndolas.

Esta complicidad se ha mantenido hasta que él y nosotros nos hemos hecho setentones en una filmografía volcada casi más en la producción de películas y series que en la dirección. Por supuesto ha tenido baches; pero menos que aciertos. Tras alejarse algo de su universo primero con Un plan sencillo, Entre el amor y el juego, Premonición y las tres primeras entregas de Spiderman (volverá al universo cómic más en su línea con Dr. Strange en el multiverso de la locura), regresó a lo que tantos esperábamos de él con la estupenda Arrástrame al infierno. 18 años después, con Enviad ayuda, vuelve a fundir aventura, terror, humor negro (incluso negrísimo), gore y crítica (siempre con su punto gamberro) en la que es su mejor película desde aquella. Se trata, pues, del regreso del mejor Raimi.

Una empleada explotada y machacada, pero también indispensable, de una gran corporación (Rachel McAdams) a la que le ciegan el camino a su merecido ascenso y su odioso nuevo jefe (Dylan O’Brien) resultan ser los únicos supervivientes de un accidente de avión. Pero sobrevivir no significa que todo haya terminado, sino el principio de una agónica lucha de supervivencia en un entorno digamos que poco acogedor en el que los papeles entre la subordinada y el jefe se irán cambiando.

Alusiones divertidas y crueles a los realities de supervivencia, mucha mala leche al poner bocabajo el mundo empresarial en el que las influencias y las apariencias valen más que los méritos (con esa despiadada madre que es la naturaleza poniendo a cada cual en su lugar), una irrupción del gore -los giros sorprendentes son muchos- que es marca de la casa, una soberbia interpretación de Rachel McAdams y una buena réplica de Dylan O’Brien hacen de esta película el regreso del mejor y más auténtico Sam Raimi.