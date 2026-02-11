Melchora Ortega y María Vargas hablarán de sus vivencias en el flamenco en el Ateneo de Jerez

La Sección de Flamenco del Ateneo de Jerez, como preámbulo del Festival de Jerez, desarrollara su habitual ciclo de flamenco este miércoles y jueves 11 y 12 de febrero de 2026.

En esta ocasión, el ciclo que desarrolla el Ateneo de Jerez ha sido llamado 'Maestras del Cante' y contará con figuras del cante como Melchora Ortega y María Vargas que ofrecerán dos personales conferencias presentadas, la primera de ellas por la bailaora Angelita Gòmez y la segunda por el periodista experto en flamenco, Juan Garrido.

Las conferencias que ofrecerán estas cantaoras, en días consecutivos este miércoles y jueves, se llevará a cabo en la sede del Ateneo de Jerez, calle San Cristóbal número 8, y comenzaran a las 19:30 horas.

La entrada a estos eventos es libre hasta completar aforo.

El Ateneo de Jerez ofrece, un año más, un ciclo como preámbulo al festival de flamenco de nuestra ciudad generando espacios de debate, reflexión y valoración del flamenco como manifestación artística única y singular del pueblo andaluz y cuya cuna es la ciudad de Jerez.

El Ateneo de Jerez reafirma así "su compromiso con la difusión del patrimonio humano y social de la ciudad".