El mexicano David Toscana, Premio Alfaguara de Novela 2026 por 'El ejército ciego'

El escritor mexicano David Toscana (Monterrey, 1961) se ha alzado con el XXIX Premio Alfaguara de Novela, uno de los más importantes otorgados a una obra inédita en español, por El ejército ciego.

El jurado, presidido por el escritor mexicano Jorge Volpi, ha destacado que se trata de una "fábula oscura y poderosa" que, alejándose del relato histórico convencional, ofrece "una lectura simbólica, casi mítica sobre la guerra, el poder y la resistencia".

El premio, que se ha anunciado durante una ceremonia en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, está dotado con 175.000 dólares, una escultura de Martín Chirino y la publicación simultánea en todo el territorio de habla hispana (España, Estados Unidos y América Latina). La novela ganadora se publicará el 26 de marzo.

En esta edición concurrían un total de 1.140 manuscritos, de los cuales 524 provenían de España, 171 de Argentina, 169 de México, 109 de Colombia, 62 de Estados Unidos, 49 de Chile, 34 de Perú y 22 de Uruguay.

La trama de El ejército ciego parte de un hecho histórico del siglo XI en el que Basilio II, emperador de Bizancio, ordena cegar a 15.000 soldados búlgaros. Narrada en primera persona por Kozaron el Escriba, la novela adquiere "un tono oral y poético que mezcla testimonio, leyenda y humor negro", conformando "una gran épica de los vencidos", señala el fallo.

El autor, que reside en Madrid, ha subido al escenario tras anunciarse que era el ganador y ha dicho que su novela parte de una crónica histórica real y que aunque pueda tener resonancias con la época actual, tal y como ha señalado el presidente del jurado, no pensó mucho en ello al escribir. "Las novelas piensan por si solas, y esta novela va hablar por si misma", ha apostillando y ha hecho hincapié en que la obra "habla de nuestra época como los libros escritos hace mil años hablan de la nuestra".

David Toscana (Monterrey, México, 1961), ingeniero de formación y escritor por vocación, posee también el Premio a la Excelencia a las Letras José Emilio Pacheco, otorgado por el asombro que producen sus libros pues "tiene la virtud de saber relacionar lo singular de lo propiamente mexicano con lo universal" .

Ganó el V Premio Bienal Mario Vargas Llosa por su novela El peso de vivir en la tierra (2022) y es autor también de libros de cuentos como Lontananza (1997) y Brindis por un fracaso (2006) y novelas como Las bicicletas (1992), Estación Tula (1995), El ejército iluminado (2006) o Evangelia (2016), entre otras.