Muere el actor Robert Redford a los 89 años

El icónico actor Robert Redford ha fallecido a los 89 años en su casa de Utah. Así lo ha confirmado The New York Times, que se ha hecho eco de un comunicado de la agencia de la representante de Redford, Cindi Berger, quien ha comunicado que la muerte se ha producido mientras dormía, sin especificar una causa concreta.

Robert Redford nació el 18 de agosto de 1936 en Santa Mónica, California, en el seno de una familia de clase media. Durante su juventud en Van Nuys High School, destacó en actividades artísticas y deportivas, mostrando desde temprano el carisma que lo caracterizaría posteriormente en su carrera cinematográfica.

Tras graduarse del instituto, Redford estudió en la Universidad de Colorado y posteriormente arte en la Pratt Institute de Nueva York y en la American Academy of Dramatic Arts. Sus primeros pasos profesionales los dio en el teatro, participando en producciones de Broadway durante la década de 1950, antes de dar el salto a la televisión y posteriormente al cine.

Su carrera cinematográfica despegó en la década de 1960 con papeles destacados en películas como La rebelde (1965) y Propiedad condenada (1966). Sin embargo, fue su papel en Dos hombres y un destino (1969) junto a Paul Newman el que lo catapultó definitivamente al estrellato. Esta película marcaría el inicio de una serie de éxitos que incluirían El golpe (1973), Tal como éramos (1973) y Todos los hombres del presidente (1976).

Como director, Redford debutó con Gente corriente en 1980, film por el que obtuvo el Oscar a Mejor Director. Su faceta como realizador continuó con obras aclamadas como Nada es para siempre (1992), Quiz Show (1994) y El hombre que susurraba a los caballos (1998), demostrando su versatilidad detrás de las cámaras.

Quizás su contribución más significativa a la industria cinematográfica fue la fundación del Sundance Institute en 1981 y el posterior Festival de Cine de Sundance, que se ha convertido en el evento más importante del cine independiente mundial. Este festival ha lanzado las carreras de numerosos cineastas prominentes y ha sido fundamental en la promoción del cine independiente.

En el ámbito de los reconocimientos, Redford ha acumulado numerosos galardones a lo largo de su carrera. Además del Oscar como director, recibió un Oscar Honorífico en 2002, el Premio Cecil B. DeMille de los Globos de Oro, la Medalla Presidencial de la Libertad en 2016, y el Premio SAG a la Trayectoria Profesional, entre muchos otros reconocimientos.

En su vida personal, Redford ha enfrentado momentos de profundo dolor. La pérdida de su hijo Scott por muerte súbita infantil en 1959 y el fallecimiento de su hijo James por cáncer de hígado en 2020 marcaron profundamente su vida. Sin embargo, ha mantenido siempre un fuerte vínculo con sus otras dos hijas, Shauna y Amy.

Su matrimonio en 2009 con la artista alemana Sibylle Szaggars representó un nuevo capítulo en su vida personal. Juntos han colaborado en diversos proyectos artísticos y comparten un profundo compromiso con la conservación del medio ambiente, una causa que Redford ha defendido durante toda su vida a través de su activismo y su trabajo cinematográfico.