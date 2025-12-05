Muere Frank Gehry, el arquitecto que transformó el concepto de edificio en esculturas

El arquitecto Frank Gehry, autor del Guggenheim de Bilbao, en una visita al edificio.

Frank Gehry, fallecido este viernes en California (EE UU) a los 96 años, fue uno de los arquitectos más importantes del mundo, calificado como "arquitecto global" y reconocido por su talento innovador y sus edificios singulares con formas y materiales únicos, como el Museo Guggenheim de Bilbao. El premio Pritzker, equivalente al Nobel en arquitectura, el Príncipe de Asturias de las Artes o el premio Imperial Japonés son solo algunos de los galardones que reconocen a este genio.

El brillante arquitecto nació en Toronto (Canadá) el 28 de febrero de 1929 con el nombre de Frank Owen Goldberg. Hijo de inmigrantes judíos -ruso y polaca-, cambió el apellido por el de Gehry en 1954. Gehry se trasladó con su familia en 1947 a California -se nacionalizó estadounidense- y estudió Arquitectura en la Universidad del Sur de California. Tras realizar el servicio militar, estudió Urbanismo y planificación en la Escuela de Diseño de Harvard.

Poco después comenzó a trabajar en varios estudios de arquitectura como el de Victor Gruen Associates o el de Pereira and Luckman Associates.

En 1961 se trasladó a París, donde trabajó en el estudio de André Remonder, y es en Francia donde estudia las obras de Le Corbusier y otros arquitectos franceses y europeos que le influyeron en sus primeros trabajos.

Regresó a Los Ángeles en 1962, abrió su propio despacho, y a partir de ese momento fue desarrollando su propio estilo y ganando reconocimiento nacional e internacional.

Su faceta como diseñador

Gehry es considerado uno de los más destacados representantes de la corriente desconstructivista de EE UU. De su particular estilo destacan las formas semidescompuestas y voluminosas, en la idea de que el "edificio, una vez terminado, debe ser una obra de arte, como si fuese una escultura".

Utilizando siempre materiales atípicos e innovadores, creó entre 1969 y 1982 dos líneas de mobiliario de cartón, Easy Edges y Experimental Edges.

Como diseñador, a mediados de los ochenta Gehry trabajó en sus conocidas Fish Lamps (Lámparas Pez) realizadas en colorcore, un laminado de plástico traslúcido, que se convirtió en su principal inspiración para futuras esculturas y edificios.

A comienzos de los noventa diseñó su colección de mobiliario Bent Wood (1989-1992), basada en el método para entretejer las tiras de las cestas.

Y en 1989 llegó el máximo reconocimiento mundial de arquitectura, el Premio Pritzker.

Considerado uno de los "diez maestros de la arquitectura moderna", ejemplos de suestilo son su propia casa en Los Ángeles, el Museo Cabrillo Marine en San Pedro (Los Ángeles), el Museo Aeronáutico en Los Ángeles, la Facultad de Derecho de Loyola (California), el Museo de la Universidad de Minnesota o el Centro Americano en París.

También el edificio de Vitra en Basilea, el Experience Music Project (Seattle) o la sede de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles.

Realizó la ampliación de la centenaria Corcoran Gallery de Washington, el Museo de Historia de los Judíos Polacos en Varsovia, la recuperación del Parque Meyer en Lisboa y el Museo de la Biodiversidad o 'Biomuseo' en el sector Pacífico de la entrada del Canal de Panamá (2004-2014), su primera obra en Iberoamérica.

El Guggenheim de Bilbao, emblema internacional

Sin embargo, el edificio que le reportó mayor fama internacional fue el Museo Guggenheim de Bilbao (1991-1997), en el que empleó cristal, acero inoxidable, zinc o titanio, mezclados con otros autóctonos como la piedra.

Por ese majestuoso trabajo, Gehry, al que desde entonces le encantó pasear y comer en Bilbao, obtuvo diversos premios, como el de la Fundación austríaca Friedrich Kiesler (1998) o el Premio Internacional de Diseño (1999) de la Sociedad de Ingeniería de Iluminación de Norteamérica.

En España realizó también la escultura olímpica de Barcelona, un ballenato gigante de unos treinta metros en los jardines del Hotel Arts (1992); la reforma de las bodegas del Marqués de Riscal en Elciego (Álava) en 2006 o el diseño del rascacielos futurista que domina el área de Sant Andreu-Sagrera, también en Barcelona.

Otras obras de Gehry fueron el Museo de Arte Contemporáneo de París, el Aeroespacial de California, Chiat/Day en Venice (California), Museo de Arte de la Universidad de Toledo (Ohio), Centro de Artes Escénicas del Bard College (Nueva York), Walt Disney Concert Hall (Los Ángeles), la casa danzante de Praga de la Nationale-Nederlanden o el Instituto Tecnológico de Massachusetts (Boston, EE.UU.).

Su trabajo ha sido objeto de numerosos estudios monográficos, como el documental del cineasta Sydney Pollack Sketches of Frank Gehry, presentado en 2006.

Gehry, que fue personaje de la serie de dibujos animados Los Simpsons, y un apasionado del hockey, se casó dos veces (Anita Snyder y Berta Isabel Aguilera) y fue padre de cuatro hijos.