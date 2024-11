Muere Quincy Jones, el genio tras 'Thriller' y 'We are the World'

Quincy Jones, cantante, arreglista y productor de las mayores estrellas de la música de las últimas décadas, falleció este domingo en su casa de California a los 91 años de edad, informó este lunes su promotor Arnold Robinson en un comunicado.

"Con el corazón lleno pero roto, debemos compartir la noticia del fallecimiento de nuestro padre y hermano Quincy Jones. Y aunque esta es una pérdida increíble para nuestra familia, celebramos la gran vida que vivió y sabemos que nunca habrá otro como él", dijo la familia Jones en el comunicado emitido por el promotor.

A lo largo de su carrera Jones grabó con Frank Sinatra, compuso bandas sonoras para películas como A sangre fría y El color púrpura, y produjo álbumes de Michael Jackson como Off the Wall, Thriller y Bad. Fue también el productor de la canción We Are the World.

El músico recibió entre otros galardones el Grammy Legend Award, Premio Kennedy, la Medalla Nacional de las Artes y la Legión de Honor, entre otras distinciones.