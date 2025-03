Dos De Niro suman menos que uno

La ficha ** 'The Alto Knights'. Drama. Estados Unidos. 2025. 122 min. Dirección: Barry Levinson. Guion: Nicholas Pileggi. Música: Dave Fleming. Fotografía: Dante Spinotti, Brian Dzyak. Intérpretes: Robert De Niro, Debra Messing, Cosmo Jarvis, Kathrine Narducci, Michael Rispoli.

La decisión de Robert De Niro y Barry Levinson de que el actor interprete a los dos protagonistas de la película -los poderosos gánsteres Frank Costello y Vito Genovese- daña esta película. Que De Niro es un grandísimo actor no lo puede negar nadie. O quizás habría que decir que lo fue porque no ha encontrado películas a la altura de su talento desde Casino y Heat (ambas de 1995) y, también con Levinson, Sleepers (1996) y La cortina de humo (1997). El cambio de siglo no le sentó bien y desde Una terapia peligrosa y Los padres de ella hasta hoy la mayor parte de lo que ha rodado -con las raras excepciones de The Score, El buen pastor, El irlandés, Los asesinos de la luna y la tan leve como simpática El becario, en las que por otra parte no deja de repetir el cliché- es una auto caricatura agravada por un doblaje que recuerda los que (magníficos, ¿por qué no los repite?) Florentino Fernández hacía en broma.

Que Barry Levinson en un buen director lo avala su extensa filmografía desde su primera película Diner (1982), a la que siguieron títulos casi siempre hechos sin gran brillo pero con muy buen oficio e instinto para elegir y dirigir a los intérpretes, de entre los que pueden destacar El mejor (1984), Buenos días, Vietnam (1987), Rain Man (1988), Bugsy (1991), Quiz Show (1994), Sleepers (1996), La cortina de humo (1997) o -el salto se debe a que, como a De Niro, su actor favorito, el siglo XXI no le sentó muy bien- El superviviente de Auschwitz (2021).

La reunión de estos dos viejos amigos octogenarios para abordar los últimos años de vida de los dos últimos grandes padrinos, el cauto e influyente Frank Costello (1871-1973) y el impulsivo Vito Genovese (1897-1969), con un guión del nonagenario especialista en grandes guiones de tema gansteril Nicholas Pileggi, autor de los guiones de Uno de los nuestros, Casino, City Hall o El irlandés, no da los resultados esperables de la larguísima experiencia y el talento de los tres. A causa de la idea disparatada de que De Niro interprete a la vez a Costello y a Genovese. Como si fuera Haley Mills interpretando a Sharon y Susan en Tú a Boston y yo a California. El buen y probado oficio de Levinson, el loable intento de Pileggi por adentrarse en las estructuras de poder de la mafia y en la psicología de los dos padrinos, la excelente fotografía del también octogenario maestro Dante Spinotti -en este género responsable de Heat, L.A. Confidential, El contrato o Enemigos públicos) y la buena banda sonora de David Fleming -Levinson siempre ha tenido buen ojo para elegir a los compositores, desde Morricone a Williams pasando por Randy Newman, no pueden dar los frutos de ellos esperable a causa de este malabarismo interpretativo. De Niro desdoblado suma menos de De Niro solo.