Nuevo Pure Pasión Metal en Jerez con cuatro bandas de Andalucía y Murcia

El Festival Pure Pasión Metal, que conmemora el cuarto aniversario del colectivo jerezano PureThrash, se celebrará este próximo sábado 28 de marzo en la sala La Guarida del Ángel de Jerez de la Frontera con la participación de cuatro bandas de Andalucía y Murcia.

Cartel del Festival Pure Pasión Metal de 2026

Según confirma PureThrash en un comunicado el cartel del festival del año 2026 estará compuesto por las siguientes formaciones: Red Face, banda de Death Metal procedente de Jaén, Lemur, grupo de Rock Metal Alternativo originario de Murcia, Inmune To Them, combo de Hardcore Grind de Cádiz y la formación local Evolved.

La organización recuerda que la escena metal andaluza "tiene una cita imprescindible el próximo 28 de marzo con Pure Pasión Metal, evento con el que se celebra el IV Aniversario de PureThrash, plataforma independiente dedicada a la promoción del metal underground".

Desde el colectivo radicado en Jerez destacan que "durante estos cuatro años, hemos consolidado un proyecto activo dentro del circuito alternativo dando también visibilidad a bandas emergentes y fortaleciendo una comunidad fiel en torno a la música extrema".

Las entradas ya están a la venta y tienen un coste de 15 euros anticipada y de 18 en taquilla. La venta física está disponible en Discos Mala Música (Calle Medina) y de manera online en Entradium.