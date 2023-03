Nuevo single de la banda jerezana Nadie Patín

La vuelta de la banda jerezana Nadie Patín es una de las mejores noticias que nos ha traído este año 2023. Un regreso que inauguró 'Persiguiendo a Amy', el primer sencillo del que será su largo debut, y que ahora continúa 'Una nueva vida'.

Así han bautizado la segunda entrega que este viernes día 2 de marzo recibimos, y con la que el dúo de Jerez de la Frontera vuelve a hacer gala "de sus sobradas habilidades para fabricar canciones adictivas. Un corte fresco repleto de guitarras contundentes y mensajes directos al mentón que nos remiten a ese abismo que se abre ante nosotros cuando termina una relación", señalan en una nota de prensa

¿Quieres más pistas? Ellos mismos te lo explican: "El amor no sólo da sentido a nuestra vida, si no que la hace posible. "Sin embargo, cuando lo dejas escapar, el arrepentimiento y la culpa se apoderan de ti hasta la locura. Esta canción habla sobre lo que viene después, el acostumbrarse a entender que todo ha cambiado y que ya no hay vuelta atrás".

Una nueva pista de todo lo que contendrá su LP debut, un trabajo repleto de juventud, descaro, talento, rabia y canciones inolvidables. Ya demostraron ese talento sobresaliente con sus primeros pasos, dos EP's -'El Boquete' y 'Siete Láminas'- con los que sentaron las bases de un sonido centrado en el pop noventero y los riffs aplastantes. "Trabajos que, dicho sea de paso, contaron con una gran acogida por parte de los medios especializados, con reflejo en cabeceras de la talla de Neo2, Jenesaispop, Ruta 66 o MondoSonoro, entre otras".

Por todo ello, la vuelta de Selu y Gome era un retorno más que esperado. Recordemos que este dúo dio sus primeros pasos allá por 2019, contando con Paco Loco como el adalid perfecto para su particular estilo. Con referencias que abarcan desde Los Planetas hasta Airbag o Fernando Terremoto, Nadie Patín puede presumir de haber pasado por citas del calado de Alhambra Monkey Week en Sevilla o Sound Isidro Madrid.