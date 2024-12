Los parámetros de un contundente paisaje

Una de las citas obligadas en estas fechas navideñas en cuanto al panorama artístico jerezano tiene lugar en el estudio de Pepe Basto, en los medios del Arroyo, justamente frente a la catedral. Muestra que, desde hace varias ediciones, se presenta con una doble presencia, la del propio artista titular y la de Ana Fernández, su esposa; doble comparecencia con dos formas muy acertadas de plantear un paisaje que ambos autores dominan con criterio, determinación y solvencia.

Ana Fernández pinta bien; de eso no cabe la menor duda; basta para darse cuenta de ello contemplar los cuadros que se presentan en la muestra; lo hace con mucha sutileza; manejando con infinita soltura plástica las gamas cromáticas, especialmente los verdes y los grises, potenciando la expresión al tiempo que minimizando una representación que, no obstante, se ve intensificada por la pura esencia de ese paisaje que alcanza altas cotas de significación y sentido artístico.

Obra de Ana Fernández.

En estos momentos, cuando la creación artística de esta ciudad, sobre todo cuanto se refiere a la pintura, es altamente trascendente, muchos sin absolutamente nada que ofrecer, se suman al carro de un arte que para ellos está de más aunque pontifiquen e, incluso, osen en exponer dudosos planteamientos artísticos sin el más mínimo pudor y, además, pretender venderlos. Ana Fernández es pintora con argumentos, conocimiento del medio y con razones de más para considerarse artista. Sabe lo que hace, está al cabo de los entresijos de un oficio que es difícil y que no está al alcance de cualquiera; tiene muy buena cocina y sabe emplear los materiales con solvencia y justa disposición. Además, teniendo como tiene a su lado a un artista dominador del paisaje y con un lenguaje particularísimo, no se deja influenciar por los éxitos y reconocimientos de Pepe Basto y desarrolla un paisaje diferente, con muy buen marchamo de calidad y ajustado a los postulados de una pintura que tiene mucho de figurativa pero que roza ese segmento donde la representación huele a suma posición abstracta. Y, ahí, en esa tierra de nadie donde lo real potencia su esencia, la representación se ve disminuida hasta una abstracción matizada y llena de expresividad, es donde la pintura de Ana Fernández asume su máxima potestad, su clara conciencia artística; en definitiva su poderoso sentido. Por tanto estamos ante una nueva comparecencia de Ana Fernández que deja un sereno regusto de buen hacer.

Obra de Ana Fernández.

A Pepe Basto no lo va a descubrir nadie en la pintura de Jerez. Es artista de aquí y con un amplio reconocimiento como pintor de solvente trayectoria. A lo largo de muchos años ha desarrollado una carrera que interesa a una amplia mayoría. Posee un bagaje técnico forjado en infinitas facetas pictóricas; la pintura no tiene para él secretos y es capaz de afrontar cualquier situación. Sus paisajes del entorno, con las viñas y los pagos jerezanos como protagonistas, son obras demandadas y posicionadas en un estamento creativo valorado y muy apreciado. Su paisaje no se circunscribe a un relato fiel de la realidad, a una mímesis amable de lo que se observa; todo lo contrario, su obra es extensa en formulaciones plásticas; pinta lo real pero lo hace con desarrollos variados, implicando en el proceso creativo elementos diversos que mediatiza la propia realidad dotándola de una nueva dimensión más formal que representativa. Yuxtapone a los pigmentos habituales elementos extrapictóricos, tierras u otros sistemas texturales que imponen un proceso de mayor contundencia plástica y suma determinación estética.

Obra de Pepe Basto.

La exposición en el estudio de Pepe Basto volvemos a encontrar una pintura de muy buena estructura; pintura poderosa salida de dos artistas que saben bien lo que hacen y que lo llevan a la práctica con solvencia y sentido. Pintura que no es producto del azar ni realizada por autores advenedizos en esto. Se trata de dos artistas que llevan tiempo desarrollando una función solvente en una creación que llega a todos los estamentos porque responde a una realidad creativa que ellos dominan.