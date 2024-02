La piel de lo concreto

La pintura figurativa tiene infinitos encuadres. La simple representación de los modelos que la mirada capta no es más que uno de ellos y, hoy, no el más valorado. Lo real asume una potestad que la pintura lleva a desarrollos ilustrativos abiertos para que amplios esquemas del entorno puedan ser suscritos con intención artística. Los elementos que parten de la realidad tienen asimismo la posibilidad de ser descontextualizados y alcanzar posiciones mediatas con fuertes planteamientos distópicos; aquello que ofrece una visión clara de asuntos inmediatos pierden su primitivo sentido y adoptan un nuevo concepto al margen de los postulados significativos al uso. Todo entra en una figuración de horizontes diáfanos e infinitas connotaciones semánticas. Por eso, actualmente, la pintura con registros reales posee tantas fórmulas expresivas y tantos desenlaces estéticos, plásticos y artísticos. Estos planteamientos teóricos de los que me atrevo a escribir no son meras suposiciones de diletante en ejercicio o de crítico acostumbrado a observar diferentes posiciones. Es constatar un hecho comprobable. Sólo hay que ver las programaciones de cualquier sala o galería. Lo que acontece en Espacio Abierto puede servirnos para atestiguar nuestro argumento. Su programación expositiva nos hace participar, sin solución de continuidad, en los abiertos postulados de la pintura figurativa. En ella las posiciones de la realidad se transcriben con solvencia y carácter ajustándose a las abiertas fórmulas de una figuración con amplios desarrollos representativos y marcadas argumentaciones expresivas. Lo venimos viendo desde que se puso en marcha el proyecto hace más de cinco años.

La sala de Lucía Franco, calle Álvar López, continúa su loable discurrir expositivo apostando por autores que no forman parte de los habituales circuitos y que tienen mucho que decir; autores entusiastas que ejercen con pasión una pintura en la que creen y a la que imprimen carácter y potestad, así como suma ilusión por transmitir aquello que sienten y les anima a seguir. Lo hemos escrito en numerosas ocasiones. Espacio Abierto es una sala muy necesaria porque la nómina de artistas jerezanos es numerosísima y se necesitan buenos proyectos que acojan las infinitas propuestas que existen. Creo que ese segmento creativo donde actúan tan gran numero de hacedores es un espacio que se debe tener siempre muy en cuenta, valorar en su justa medida y dar el máximo apoyo. Porque en lo artístico no todo son fórmulas creativas de y para élites absolutas. Las realizaciones de los más modestos tienen una importancia capital. Son los ejercicios de la inmensa mayoría, aquellas que están en el entorno y que ocupan un estamento a tener muy en cuenta. Por eso, apoyarlos y dotarlos de espacios que supongan la difusión de sus trabajos es importante y tienen infinito valor.

María José Gutiérrez es jerezana, conocida actuante en torno a lo artístico, maestra de muchos de los que empiezan y que necesitan apoyo. Ella lleva tiempo en las distintas facetas de lo artístico y forma parte de ese gran espacio creativo donde se encuentran ubicados autores apasionados, trabajadores e ilusionados con una pintura a la que imprimen su vehemente entusiasmo. Además, su pintura descubre que tiene un bagaje artístico cuidado y bien constituido; que no es producto del azar sino que está configurado desde un trabajo constante y buscador de nuevas vías interpretativas. Así observamos su gran interés por plasmar diversos episodios texturales. La pintora jerezana no se queda sólo en la simple plasmación de lo real, esa que se condiciona a la copia de un modelo; su pintura va más allá, se abre a un deseo de positivar las texturas que manifiestan la propia realidad. Ella busca dar máximo protagonismo a la materia conformadora; pinta la piel de lo concreto. Se sustrae a la simple ilustración total y se adentra en la fuerza expresiva de la plástica, consiguiendo que la pintura se adapte a un estricto sentido de la forma y la materia. Por sus cuadros transcurre la contundencia de la forma en sus más amplios desarrollos y desenlaces. La epidermis de la cosas, del propio paisaje urbano, de la naturaleza, del entorno es positivada con rigor y absoluta contundencia plástica y formal. Guijarros, la superficie de las paredes, las tejas, las lozas de los derrumbes, el material de las tinajas, las piedras de un espigón, el pavimento de la Plaza del Arenal, los muros del Alcázar, las hojas de la hiedra... todo un arsenal matérico que inunda de pasión formal una pintura bien constituida en fondo y forma.

De nuevo, la sala que comanda Lucía Franco nos sitúa en los compromisos de autores que tienen mucho que decir. La pintura de María José Gutiérrez nos descubre a una pintora de profundos argumentos. La difícil posición de la forma plástica es la protagonista de una pintura abierta donde las texturas juegan un papel definitorio.