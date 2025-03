La Pintura Andaluza de ahora. Una nueva Edad de Oro

La pintura andaluza realizada por los artistas que ahora llaman de media carrera, alrededor de cuarenta años, es tremendamente importante. No lo voy a descubrir yo. Sólo hay que estar un poco al tanto para saber que el momento actual es de los más activos y trascendentes que hemos tenido en la pintura. No sería arriesgado ni extravagante afirmar que estamos en otra edad de oro. Este planteamiento no es producto de una inconsciente exageración llevada por un exceso de chauvinismo. Ni mucho menos. Sólo pensemos en los grandes pintores que fueron de las primeras promociones de la Facultad de Bellas Artes de Granada, que tanta intensidad imprimieron a la plástica de la última década de la anterior centuria y que sólo nombrarlos nos sitúan en uno de los segmentos artísticos más importantes del arte español.

Paco Pomet, Marina Vargas, Simón Zábell, Aixa Portero, Santiago Ydáñez, José Piñar, Ángela Agrela, Paloma Gámez, Jesús Zurita, Juan Francisco Casas, Marisa Mancilla o María Acuyo, entre otros; artistas que fueron los que precedieron a otro grupo de parecida trascendencia, Belén, Mazuecos, Pedro Cuadra, Bernardino Sánchez Bayo, Emilio Luis Fernández, Helí García, Antonio Montalvo, Mari Ángeles Díaz Barbado, Miguel Scherof, Irene Sánchez, Agus Díaz Vázquez o Julia Santa Olalla, por citar sólo algunos de la gran relación existente.

Obra de Rubén Guerrero.

A los granadinos hay que sumar los pintores sevillanos o relacionada con la capital hispalense que mantienen en lo más alto la pintura moderna y la hacen fundamental en un paisaje artístico español de infinita proyección. Miki Leal, Rubén Guerrero, Norberto Gil, Matías Sánchez, Manuel León, Cristina Lama, Fernando Clemente, Simón Arrebola, Ángel Alén, Ángela Mena, Jorge Gallego, Manuel M. Moreno, Gloria Martín Montaño, Mariajosé Gallardo…

Málaga con los suyos a la vera de la sombra de una Facultad de Bellas Artes, también impulsora de muchas cosas importantes; la buena actividad de Córdoba, con pintores pintores que asientan un arte con mucha proyección; el renacimiento de la pintura en Huelva… y así, llegar a la capital significación de la pintura que existe en la provincia de Cádiz, con un germen en continua ebullición y que, sin solución de continuidad, eclosiona en pintores que copan los mejores segmentos del arte español del momento.

Antonio Montalvo. Espacio Mínimo 1.

Por eso no nos puede extrañar la situación de esta pintura gaditana que día a día plantea acontecimientos de absoluta primacía. Las infinitas luces que brillan en el Campo de Gibraltar, siempre con el recuerdo de Manolo Alés, el gran impulsor del arte en una zona que sirvió como verdadera factoría para que lo contemporáneo tuviese una fuerza ilimitada y encontrara los mejores pilares de una pintura en abierta expansión. Un nombre sobresale con fuerza en aquellos territorios que se abren a los límpidos horizontes del Atlántico, el de Fátima Conesa. En otras zonas, artistas de capital importancia, Paco Pérez Valencia y Garikoitz Cuevas, en Sanlúcar; Silvia Lermo en San Fernando; José Antonio Chanivet, en Puerto Real; Carmen Bustamante, Manolo Cano, Alejandro Botubol, Paco Mármol, Pepe Baena, Pablo Fernández-Pujol o Pepe Dodero, entre algunos más. Siendo Jerez, sin equivocación alguna, uno de los grandes centros de la pintura andaluza, con pintores muy grandes que están dando mucha trascendencia al arte contemporáneo español en general y a la pintura en particular. Nombres que están dando mucha vida a la pintura española y que son reclamados para estar en los mejores catálogos. Ana Barriga, Javier Palacios, Nacho Estudillo, Eduardo Millán, Magdalena Bachiller, Antonio Lara, David Maldonado, Rocía Cano, David Saborido, Jesús Rosa, Carmen Chofre, Guillermo Bermudo, Pepe Márquez, Manolo del Valle, Concha Muñoz…, pintores que continuaron la cercana estela de algunos, más veteranos, que fueron la avanzadilla de una pintura más abierta en Jerez y que pusieron las bases poderosas para que hoy, la pintura de Jerez sea lo que es. De ellos no nos podemos olvidar: Luis Grajales, José Manuel Reyes, Mario Naranjo, Magdalena Murciano, Pepe Basto, Juan Ángel González de la Calle, Pepe Molina… y un larguísimo número.

Extrarradio, de José Carlos Naranjo, obra ganadora del Premio Princesa Sofía.

Para terminar, no podía olvidarme de un pintor de Villamartín que, ahora mismo, es noticia todos los días, José Carlos Naranjo. Alguien que, siendo casi un niño, ganó uno de los premios de pintura más importantes de España, el BMW. Momento crucial en su carrera que sirvió para que su pintura fuese un referente en todos los sectores. En los últimos días, José Carlos Naranjo ha obtenido tres importantes premios: el Manuel Ángeles Ortiz que convoca la Universidad de Jaén; el Premio Cortes de Cádiz, del Ayuntamiento gaditano y el Princesa Sofía de Madrid. Junto a ellos, el pintor de Villamartín recibió el encargo de pintar el cartel del Día de la Provincia; ese que todos los años patrocina la Diputación Provincial de Cádiz y que, ya, cuenta con una colección de importantísimas obras realizadas por los mejores pintores de la provincia.

Con todo esto, los que, todavía, no se dan cuenta del importantísimo momento en el que se encuentra la pintura andaluza es porque no se enteran o porque viven en una realidad ajena que los ha cegado inconscientemente. Lo dicho una verdadera Edad de Oro.