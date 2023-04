Los postulados plásticos que aúnan pintura y fotografía

La última vez que escribí sobre Pili Estrade comencé diciendo, prácticamente, lo mismo que ahora voy a argumentar. Lo voy a hacer conscientemente, porque creo que refiere la verdad aplastante de lo que esta artista es, claro producto de una ilusión y una pasión creativa que, entonces, era notoria y que, ahora, sigue por los mismos senderos de acusado entusiasmo.

Hace unos años, un amigo, Paco Pérez Domínguez, artista grande, muy grande, probablemente muy desaprovechado, que fue profesional de la medicina de esos que están entregados en cuerpo y alma a su carrera y que, además, es una gran persona, me habló de la exposición de una pintora de Jerez que, según él, no me debía perder. Quiero recordar que tenía lugar en una sala de Sanlúcar. La autora en cuestión me era totalmente desconocida; creo que se trataba de su primera muestra individual. Lo que vi, me anunciaba claramente que detrás de aquellos cuadros había toda una artista; no era, ni mucho menos, una aficionadilla al uso ni una advenediza que quisiera acceder a un mundo, quizás, atractivo. Era una pintora pintora; autora de una obra muy bien resuelta, con sobria ejecución y unos planteamientos estéticos totalmente acertados.

Lo que vi me llevó, sin dudarlo, a ponerlo por escrito, convencido de lo que hacía y que no era si no el descubrimiento feliz de una pintora con mucho futuro; alguien a quien seguir. Lo hice y, poco a poco, fui descubriendo una artista de importancia; con una claridad de ideas artísticas bien sustentada y unos registros plásticos que descubrían a una autora que sabía lo que hacía. Ella sólo tenía que creer que lo que realizaba estaba suficientemente argumentado para seguir un camino que se adivinaba bastante esperanzador. La pintura de Pilar Estrade fue ganando en intensidad y en fortaleza plástica. Después ha he visto en otras comparecencias -menos de lo que su obra merece y de lo que los espectadores querríamos-, he seguido su carrera, he comprobado su lógica evolución y hasta la he seleccionado para participar en alguna muestra por mí comisariada. Me alegré muchísimo de esta nueva exposición en el Espacio Abierto que dirige Lucía Franco. Llega en un momento muy bueno en el que una madurez creativa se ha instalado perfectamente en su obra, cambiando formas y maneras y abriendo una nueva ruta por donde circula una fotografía, abierta, serena, lúcida y absolutamente expresiva.

En los últimos tiempos, cuando la fotografía -la mala, la inconsciente, la ajena a los criterios de una razón artística- fue elevada a una categoría que no tenía por santones embaucadores de lo artístico y se rompieron los cauces de una lógica creativa sensata y verdadera, muchos pintores, atraídos por las veleidades que ofrecían las modas y las ventas fáciles, dejaron la actividad pictórica para retomar un camino fotográfico que no era el suyo y para el que muchos no estaban preparados. Tenemos muchos ejemplos de ello. Los nuevos fotógrafos, poco artistas la mayoría, hacían muy pobre fotografía. El tiempo puso las cosas en su sitio y colocó a cada cual en su verdadero sistema. Pili Estrade no es una pintora que ha desertado de la pintura para hacer fotografía. No es eso. La artista jerezana, excelsa pintora, con un dominio absoluto del medio, una técnica extraordinaria, un solvente patrimonio paisajístico donde la realidad pierde sus contornos al encuentro de una pseudoabstracción exultante, de clara y contundente belleza y un desarrollo plástico y estético perfectamente acondicionados en el fondo y la forma, no ha dejado la pintura para hacer una fotografía de cualquier índole. Ni mucho menos, la fotografía que ella hace es el mismo testimonio plástico que realiza pintando. O dicho de otro modo, sus fotografías son verdaderas formas pictóricas; tiene el mismo concepto formal, sólo ha cambiado el modo conformante. Es más, si uno observa sus pinturas y contempla sus fotografías, difícilmente hallará diferencias. Pili Estrade pinta con la cámara, ejecuta un paisaje con los mismos argumentos estéticos; sus fórmulas representativas son las mismas.

En la sala multiusos de la calle Alvar López nos encontramos una muestra en la que pintura y fotografía yuxtaponen los conceptos de la pintura y de la fotografía; es decir, son dos caras de una misma expresión artística. El espectador va a sentirse tremendamente impresionado por unos resultados que son los mismos en uno y en otro medio de actuación. El paisaje es igual en las dos ofertas plásticas; el tratamiento del color es el mismo; los sistemas ilustrativos son idénticos; la fortaleza plástica se repite en las pinturas - acrílicos sobre papel y sobre lino - y en las fotografías - impresion fine art sobre papel cien por cien algodón museum smooth matte 12 tintas epson ultrachrome pro 12 -; el paisaje expande de la misma forma su máxima consideración representativa. Es una pintura convincente y una fotografía convencida y apasionantemente formuladora del mejor sentido narrativo.

Comencé escribiendo de forma parecida a cómo lo había la última vez que escribí sobre la obra de Pilar Estrade. De igual forma voy a terminar, transcribiendo algo que ya hice en mi último escrito sobre esta artista. Es Pilar Estrade una pintora técnicamente muy bien dispuesta - lo demuestra su dominio exacto de la acuarela, asunto complejo y que sólo acoge a los mejores para rechazar a los peores - que suscribe una pintura valiente y sin revés alguno; ahora, también, como hacedora de una fotografía llena de encanto visual y altísimos argumentos plásticos. Es una artista sin exigencias - sólo las muchas que ella se impone -; que hace lo que siente y cómo lo siente y que cuando hace pública su obra, ésta ha pasado por múltiples filtros - los más duros los de su propia mirada -; todo lo cual nos lleva a una obra con todos los tintes de la verdad, aquellos que descubren a los buenos y hacen olvidar a los que nada tienen que decir. Pilar Estrade es otra de las artistas en quien confiar. Esta exposición lo atestigua claramente. Fotografía y pintura en el mismo absoluto segmento artístico.