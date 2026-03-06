Presentada en Jerez la futura obra de referencia para los amantes de la Semana Santa de Andalucía

El escritor sevillano Jesús F. Creagh, durante la presentación de su libro en la Real Academia de San Dionisio en Jerez

La Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras de Jerez celebró este pasado jueves presentación del libro 'Las Carreras y recorridos Oficiales de la Semana Santa de Andalucía', del escritor sevillano Jesús F. Creagh Álvarez de Toledo.

El acto fue introducido por el cofrade de la Hermandad de Loreto, Eduardo Velo García y reunió a académicos, cofrades y numerosos aficionados al mundo de la Semana Santa jerezana.

Durante su intervención, el autor expresó su agradecimiento a la institución jerezana por acoger el acto y a su presentador por las palabras dedicadas, confesando sentirse «apabullado» por una presentación que calificó de «exhaustiva».

Asimismo, destacó la estrecha relación personal que mantiene con Eduardo Velo, a quien definió como «un gran cofrade y un gran amigo», subrayando además su implicación para que la presentación del libro pudiera celebrarse en Jerez, un foro que consideró esencial para la vida cultural y cofrade de la ciudad.

Creagh también quiso reconocer la colaboración de diversas personas que han contribuido al desarrollo de la obra, entre ellas Eduardo Vega Geán y el fotógrafo Paco Holgado, además de recordar al presidente de la Unión de Hermandades, José Manuel García Cordero, ausente del acto por compromisos cofrades. Gracias a estas aportaciones —explicó— ha sido posible analizar con mayor precisión la trayectoria del mundo cofrade jerezano dentro del conjunto andaluz.

El autor explicó que el libro nace con el propósito de reunir en una sola obra las distintas realidades que configuran las carreras oficiales de las capitales andaluzas. El reto consistía en ofrecer una visión de conjunto que permitiera comprender la importancia de estos recorridos dentro del fenómeno cofrade. Aunque las hermandades cuentan con siglos de historia, recordó que las carreras oficiales son relativamente recientes, con apenas un siglo de existencia, circunstancia que ha transformado profundamente la organización y coordinación de las procesiones en las distintas ciudades.

imagen del libro 'Las Carreras y recorridos Oficiales de la Semana Santa de Andalucía' del escritor sevillano Jesús F. Creagh.

En este sentido, recordó que la necesidad de ordenar el tránsito de las hermandades hacia las catedrales fue el origen de estos recorridos. En Sevilla, por ejemplo, el antecedente se sitúa en el sínodo diocesano convocado en 1604 por el cardenal Niño de Guevara, posteriormente desarrollado por su sucesor Pedro Cabeza de Vaca y Quiñones, quien estableció recorridos concretos para evitar conflictos entre cofradías. El hecho de dirigirse a la catedral —señaló— exigía necesariamente un orden que garantizara la correcta organización de las estaciones de penitencia.

La investigación que sustenta el libro comenzó como un proyecto centrado en Sevilla, aunque pronto se amplió a toda Andalucía. El autor relató cómo, tras un viaje a Málaga, el entonces presidente de la Agrupación de Cofradías de aquella ciudad lo animó a desarrollar el estudio y le facilitó el acceso a los archivos cofradieros. Aquella experiencia le permitió comprobar la riqueza y diversidad de las distintas realidades andaluzas y le impulsó a continuar el trabajo en otras ciudades como Almería, Granada o Guadix, donde encontró también una amplia colaboración institucional y documental.

Fruto de ese esfuerzo, la obra analiza las carreras oficiales de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla, Guadix y Jerez, combinando rigor histórico, documentación gráfica y una exhaustiva consulta de archivos, estatutos y reglamentos. El estudio aborda además aspectos organizativos como la gestión de sillas y palcos, el control de aforos, la seguridad o la participación económica de las hermandades, así como el impacto social y cultural de estos recorridos en cada ciudad.

El autor definió el trabajo como un estudio pionero por tratar de forma conjunta una realidad que hasta ahora había sido abordada únicamente desde perspectivas locales. Existen numerosos trabajos valiosos en cada ciudad —reconoció—, pero reunir todas esas realidades en un único análisis permite avanzar en la comprensión global del fenómeno cofrade andaluz.

Durante su intervención, Creagh reflexionó también sobre el significado espiritual de las cofradías, recordando una definición escuchada recientemente en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla que le impresionó especialmente: una cofradía es «la expresión visible de lo invisible». A su juicio, esta sencilla formulación resume el sentido profundo de las hermandades, que al salir a las calles hacen visible una fe que, en esencia, pertenece al ámbito de lo espiritual.

El autor abordó asimismo la diferencia entre los términos procesión y estación de penitencia, una distinción que —según explicó— no siempre se comprende con claridad. Mientras que la procesión implica simplemente un desplazamiento de un lugar a otro, la estación de penitencia supone un acto de permanencia ante el templo mayor, normalmente la catedral. Ciudades como Jerez, Sevilla, Córdoba o Granada mantienen esta tradición, lo que otorga a sus desfiles penitenciales un significado litúrgico particular.

La obra se estructura siguiendo un esquema común para todas las ciudades analizadas. Cada capítulo comienza con un estudio histórico del origen de las hermandades y continúa con el análisis del nacimiento y evolución de las carreras oficiales, incorporando además datos, estadísticas, planimetrías y comparativas que permiten comprender la diversidad de modelos existentes en Andalucía.

La presentación permitió así conocer de primera mano las claves de un trabajo que aspira a convertirse en obra de referencia para investigadores, cofrades y amantes de la Semana Santa, al ofrecer por primera vez una visión global y comparada de los recorridos oficiales que articulan uno de los fenómenos culturales y religiosos más significativos de Andalucía.