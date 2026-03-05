La tercera edición de las 'Holy Cards' de Jerez, con una tirada de 12.000 álbumes y 486 estampas de las distintas cofradías de la ciudad

El primer teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, ha asistido a la presentación de una nueva edición del coleccionable de cromos de la Semana Santa de Jerez ‘Holy Cards’, una iniciativa que cumple este año su tercera edición con una tirada de 12.000 álbumes y 486 estampas de las distintas cofradías de la ciudad y que está promovida por Juan Carlos Ramos Picchi, director del proyecto, junto a otros colaboradores.

Al acto han asistido el delegado Territorial de Educación, José Ángel Aparicio; el delegado de Cultura, Francisco Zurita; el diputado provincial, Antonio Aragón; el presidente del Consejo de la Unión de Hermandades, José Manuel García Cordero; el director del Área de Negocios de La Caixa, Javier Gómez; y representantes del mundo cofrade y cultural de la ciudad.

El primer teniente de alcaldesa ha felicitado a los promotores de esta iniciativa con la que Jerez avanza en la consolidación de su proyecto cultural en torno a la Semana Santa, mediante una actividad que rinde homenaje al patrimonio artístico y devocional de la ciudad, y que fomenta la dimensión cultural y comunitaria del sector cofrade de Jerez, reforzando, a su vez, la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura en 2031.

Durante su intervención, Agustín Muñoz ha destacado que “nuestra Semana Santa trasciende su dimensión religiosa para afirmarse como patrimonio vivo, expresión artística colectiva e identidad compartida: cada paso, bordado, talla y composición musical sintetiza generaciones de talento y compromiso. En este sentido, las 'Holy Cards' representan más que un álbum de cromos; constituyen toda una declaración de intenciones que conecta fe, arte, memoria y proyección, favoreciendo la creación de comunidad y el intercambio entre cofrades y ciudadanos”.

Igualmente, ha recordado que el próximo martes se defenderá en el Ministerio de Cultura, en Madrid, la candidatura de Jerez a Capital Europea de la Cultura 2031, “con la convicción de que la ciudad suma historia y un proyecto cultural sólido, contemporáneo y abierto”. Y en este contexto, “la Semana Santa ocupa un papel fundamental en esa propuesta por su capacidad de enlazar raíces, diversidad e identidad compartida”.

En relación a ello, el primer teniente de alcaldesa ha recordado que “Jerez ya trabaja para que su Semana Santa, que ya es Fiesta de Interés Turístico Nacional, alcance el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Internacional, no por vanidad, sino por justicia ante su calidad artística, singularidad y poder de convocatoria”.

En este sentido, ha destacado que “las 'Holy Cards' son embajadoras de la ciudad porque sus estampas y cromos, con las imágenes sagradas de la ciudad, se trasladarán de un lugar a otro en los bolsillos y carteras de muchas personas. La cultura no es un adorno: es motor económico, cohesión social y futuro”, ha destacado Agustín Muñoz, poniendo de relieve la capacidad de Jerez para combinar tradición e innovación, emoción y oportunidad, identidad y desarrollo.

Antes de concluir, el primer teniente de alcaldesa ha agradecido la implicación en este proyecto de todas las hermandades y de la ciudadanía, invitándoles “a vivir intensamente la Cuaresma, a intercambiar cromos, y, sobre todo, a sentirse parte de una ciudad que mira con orgullo hacia sus raíces y sus creencias”.

Apoyo de la Diputación

El diputado Antonio Aragón participó ayer por la tarde en la presentación y la Diputación de Cádiz apoya esta iniciativa por la visibilidad que ofrece de la Semana Santa jerezana, de Interés Turístico Nacional. Como añade Antonio Aragón, presentarla en cromos, un formato “más lúdico”, lo convierte en “idóneo para conectar con un público más amplio y despertar en muchas personas el interés” por esta tradición. El diputado ha felicitado a los promotores de esta iniciativa “por recoger en estos álbumes una celebración tan nuestra, tan identitaria de la provincia”.

Como recuerda Antonio Aragón, “detrás de las procesiones hay mucho más, hay muchas personas cuya economía depende de la Semana Santa”. Este 2026 con la particularidad de que Jerez ha sido designada Capital Española de la Gastronomía, un incentivo añadido al turismo que suele mover esta tradición.