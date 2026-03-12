Las mejores recetas roteñas en el Ateneo de Jerez con 'A taste of Rota'

La Sección de Cultura Gastronómica del Ateneo de Jerez ha organizado la presentación de la obra “A taste of Rota” (Sabores de Rota) que incluye las mejores recetas roteñas recopiladas por Pilar Ruiz y Cristina Rodríguez-Rubio, hija y madre, de sus publicaciones anteriores.

Esta presentación se realizará en versión bilingüe español-inglés.

El evento se llevará a cabo este jueves 12 de marzo a las 19:30 horas en la sede del Ateneo de Jerez, sito en la calle San Cristóbal número 8.

La presentación se incluye en el ciclo que el Ateneo de Jerez realiza con motivo de que Jerez sea Capitalidad Española de la Gastronomía 2026.

La entrada al evento es libre hasta completar aforo.

Pilar y Cristina son autoras de las obras 'Rota, un gusto conocerte' (2021), 'Rota, un gusto cocinarte' (2022) y 'Rota, un gusto saborearte' (2023), en las que se reúnen 195 recetas formando un proyecto cultural y solidario destinado a preservar y difundir la tradición culinaria de la ciudad de Rota.

La publicación de recetas en inglés de 'A taste of Rota' (Sabores de Rota) acerca a la comunidad internacional una selección de 75 de las recetas recopiladas en una ciudad con una gran comunidad norteamericana.

Durante la presentación de esta obra, que se hará en español e inglés, las autoras compartirán el origen e inspiración de este libro en el que las familias de Rota juegan un papel imprescindible.

El encuentro se completará con la degustación de algunas de sus elaboraciones, lo que permitirá disfrutar de los sabores que protagonizan el libro.

Como mujeres solidarias, los beneficios de cada una de estas publicaciones, Pilar y Cristina los destinan a asociaciones benéficas.

En este caso, los beneficios de 'A taste of Rota' se destinan a la asociación de familiares y pacientes de Alzheimer de Rota.