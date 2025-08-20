Presentado en Vistahermosa el libro 'Cuarto de muestras. Quince autores alrededor del jerez’

Los autores del libro 'Cuarto de muestras. Quince autores alrededor del jerez’ durante la preentación en el Club Vistahermosa

Los autores del libro 'Cuarto de muestras. Quince autores alrededor del jerez’ presentaron la obra este pasado martes 19 de agosto en el Club de Vistahermosa en El Puerto de Santa María.

Ell Aula de Cultura del Verano del Club El Buzo de Vistahermosa se llenó con más de 200 asientos de aforo. En nombre de los autores, Lorenzo Diez Valdespino expresó el agradecimiento de todos los firmantes al Club y, en especial, a su vocal de Cultura Celia Ollero

La empresa Carvajal Wines puso el vino, amontillado y manzanilla, con el que se agasajó a los presente y Cárnicas Alcázar sus selectos embutidos y Tejas Cien Palacios de El Puerto el postre.

Durante el acto se glosó la trayectoria de más de una década de la Tertulia de Autores de esta segunda antología común de Relatos sobre el Sherry.

Lupe Grosso, recordó los avatares de éxito de la Urbabzacion y Club en su 50 aniversario y explicó el asentamiento desde las Galeras Reales hasta los Cargadores a Indias en el Gran Puerto de Santa María y tras ellos los bodegueros del XIX.

Y, sin hacer spoiler, habló sobre los amores en su relato entre Adele Domecq y Rusking, el literato inglés, en su visita a Morgan Osborne en el XIX.

Enrique García Maiquez hizo un resumen generoso y exacto de la participación de cada uno de los 15 Autores en la Obra que se presentó editada por Nido de Ratones.

Y Bibiana González Gordon en representación de su hija y editora Paula Bobadilla, glosó la personalidad de los autores y amigos relacionándolos con las características del jerez que les une, de la gama completa del Fino al Palo Cortado y Cream, pasando por la Manzanilla y el Oloroso.

A continuación se sirvió un aperitivo para celebrar el éxito del libro y la continuidad del empeño difusor del Marco de Jerez y sus vinos de la Tertulia de Autores.