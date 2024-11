Dorantes mostrará en Jerez el sonido flamenco de las sonatas de Scarlatti

Jerez/El pianista sevillano Dorantes ha decidido ahondar en el sonido flamenco de las sonatas de Dominico Scarlatti. Y de ahí ha surgido su espectáculo Scarlattianas, que este viernes, día 22 de noviembre, se podrá ver en el Teatro Villamarta de Jerez de la Frontera (entradas a la venta en este enlace). Una propuesta, a modo de homenaje al autor italiano pero donde su obra, a través del artista de Lebrija, se convierte en nuevas creaciones del siglo XXI.

De algún modo se trata de un viaje de ida y vuelta en el tiempo. Scarlatti llegó a España en 1729 como profesor de la princesa María Bárbara Braganza, que iba a desposarse con el heredero al trono español, Fernando VI. Durante su estancia, se sirvió de la música popular andaluza para componen buena parte de sus célebres sonatas para clave. Varios siglos después, Dorantes retoma esta obra para llevarla a su particular universo sonoro, una partitura de la que ya era conocer desde sus tiempos de estudiante de piano en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla.

Ya entonces le llamaba la atención el reconocer rasgos propios del flamenco en algunas de sus sonatas cuando aún no había muchas publicaciones que hablaran de ello. “Lo tocaba en el Conservatorio. Siempre me llamó la atención viniendo yo del flamenco. En él veía algo especial, que se acercaba mucho más a lo que yo estaba acostumbrado a escuchar en mi entorno”, ha señalado.

Para Dorantes, Scarlatti ha sido el primer compositor que supo integrar a la perfección en su propio estilo las cadencias y melodías flamencas haciéndolas suyas y llevando, por tanto, parte de este arte singular que escuchó a la música clásica. “Al analizar las sonatas, te das cuenta que utilizó cosas que había escuchado en Andalucía. Se nota en muchos conceptos como, por el ejemplo, el ritmo y la armonía”, ha explicado.

Así pues, en Scarlattianas, el pianista de Lebrija retoma estas obras años después desde una perspectiva de raíz flamenca y rinde un tributo a Domenico Scarlatti. Lo hace tocando tanto el piano como el clave y con una formación artística que incluye cante, contrabajo y percusión. El resultado es un viaje en el tiempo, una radiografía sonora del flamenco en 1730.

Sin embargo, no se trata de desempolvar una partitura y reinterpretarla tal como la concibió su creador, sino de situar estas obras en el siglo XXI para incorporarlas a las nuevas creaciones de un músico flamenco tan poco convencional como Dorantes. “Yo no soy un intérprete, soy un creador. Scarlatti parte de lo clásico hacia el flamenco y yo al revés, parto del flamenco hacia el clásico”. Asimismo, ha aclarado que Scarlattianas no es un proyecto de música fusión, puesto que “no se trata de mezclar dos músicas de una forma artiticial, sino desde lo más profundo”