El cineasta jerezano Jorge Laplace crea la productora 'Prinzi' en honor a su barrio

El cineasta jerezano Jorge Laplace acaba de crear la productora 'Prinzi S. L. U.'. Destinada a la producción en EEUU, el guionista y director explica en redes sociales que, "como esto es muy loco y me están pasando muchas cosas locas últimamente y yo quiero permanecer con los pies en el suelo, he decidido llamarla Prinzi, como mi barrio de Jerez".

"Un espacio que -añade-, por mucho que crezca, siempre me devuelva a mis orígenes y que me sirva para llamar al telefonillo de compañeros y amigos para que se bajen a jugar conmigo. Porque después de veinte años sin parar, no quiero olvidar que mi trabajo es y debe ser, por encima de todo, un juego. Y los juegos son mucho más juegos si son compartidos".

Jorge Laplace es un premiado guionista y director cuyos trabajos 'Alfred y Anna' y '30 años de oscuridad' son nominados como Mejor Corto de Animación y Mejor Documental en los Premios Goya. Su trabajo en cine acumula más de 24 premios internacionales y más de 180 selecciones en festivales como el Festival de Cannes, San Sebastián, Málaga, el IDFA de Amsterdam o el Brooklyn Film Fest. En 2013 es galardonado con el premio Andaluz del Futuro en la categoría de Cultura. Carolina Marin: Puedo Porque Pienso Que Puedo' (2020) serie de cuatro capítulos producida por Buendia Studios para Amazon Prime, es su última obra como director y guionista, junto a '100 Días con la Tata'.

Jorge Laplace (1981, Jerez) es licenciado en Comunicacion Audiovisual por la Universidad de Sevilla, Master de Guion en la Autónoma de Barcelona, y Screenwriter Program en la New York Film Academy (NYC).

Teaser de 'Locomía'

Además, se suma ahora la presentación del teaser de Locomía, serie documental que se estrenará el 22 de junio. Y es que Laplace regresa al formato de serie documental con Locomía, tras su éxito con la miniserie Puedo porque pienso que puedo para Amazon Prime sobre Carolina Marín, la campeona mundial de badminton. En esta ocasión será para Movistar+.

La historia de Locomía enseña las luces y las sombras de nuestra sociedad, muestra cómo hemos cambiado desde entonces y se adentra en las entrañas de una industria musical en constante transformación. Una historia en la que también se mezclan los sueños, las traiciones, la anarquía, el éxito, la homofobia y el olvido. Un relato en el que merece la pena detenerse y profundizar más allá de aquellos vistosos abanicos.