“El problema está cuando se cree que escuchar es síntoma de debilidad”

Novelas, cómics, series, películas y una ópera... Bernardo de Gálvez es un héroe, Ciudadano Honorario de los EEUU en 2014, que ha pasado “de desconocido a bandera no sólo de los rescoldos históricos de España y su presencia en EEUU, sino como un legítimo valor para abrir puertas”. Lo dice bien claro el escritor y periodista Francisco Reyero, que hoy viernes, a las 20,00 horas, presentará en el jardín de La Luna Nueva el libro biográfico ‘Y Bernardo de Gálvez entró en Washington’, editado por Los papeles del Sitio y patrocinado por la Fundación Unicaja, cuya introducción estará a cargo del periodista Jesús Vigorra.

La obra cuenta cómo Bernardo de Gálvez (de quien el general George Washington dijo que si el militar español no hubiera prestado su ayuda, y la de España, Estados Unidos no habría ganado la Guerra de la Independencia), está siendo recuperado gracias al esfuerzo de ciudadanos e instituciones. Gálvez era el gobernador de La Luisiana española durante la Guerra de la Independencia y conquistó distintas plazas, la más famosa, Pensacola, Florida, ayudando así a la causa estadounidense. En 2014 fue nombrado Ciudadano Honorario de Estados Unidos y también ese año se colgó un retrato suyo en el Senado, cumpliendo, gracias a la española afincada en Washington Teresa Valcarce, una promesa hecha por el Congreso Americano en 1783. Sólo hay ocho ciudadanos honorarios, entre ellos Churchill o Lafayette. Gálvez es conocido con el contradictorio nombre de The Little Known Hero. De todo eso habla el libro: del olvido, de los héroes, de las causas perdidas y de la intermitente (y sin embargo, larga) relación entre España y Estados Unidos.

“Hoy grandes empresas, operaciones educativas y gente que está vinculando el pasado español a la construcción de EEUU, pues todo eso se está reivindicando a partir de Bernardo de Gálvez, que es una figura muy bien acabada desde el punto de vista histórico, porque ahí los americanos no son capaces de encontrar ni un ápice de la leyenda negra por lo cual no hay que discutir mucho. Pero el problema está cuando la gente no quiere escuchar, que parece un síntoma de debilidad, y así no es fácil comprender, y al americano no le gusta escuchar mucho y ahí entran Colón y los indios para no hablar así de sus propio problemas”, asegura Reyero.

Pero, ¿por qué el? “Desde hace unos 8 o 10 años, Gálvez sale con asiduidad en la prensa por la célebre historia de su cuadro, el que le debían desde 1783, que saca a la luz el investigador malagueño Manuel Olmedo Checa saca. Yo lo tenía pendiente y todo este año he estado en EEUU investigando su figura para dar forma a este libro que es un reportaje periodístico, muy bien editado, con el que he disfrutado muchísimo y que ahora estoy traduciendo al inglés”. Y no es que sean tiempos de reivindicación, “son más bien tiempos de tratar de explicar bien las cosas”.