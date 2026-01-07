Cabaret y teatro en La Gotera de Lazotea este enero en Jerez

El espacio escénico de La Gotera de Lazotea en Jerez de la Frontera (Calle Molino de Viento, 7) prosigue su habitual programación de espectáculos durante este mes de enero con dos propuestas diferentes, una teatral y otra de cabaret.

La Casa de Bernarda Alba

La primera de ellas tendrá lugar este próximo sábado 10 de enero con la conocida obra de teatro de La Casa de Bernarda Alba dirigida, en esta ocasión por Jaime Padilla y con la puesta en escena de los miembros de la compañía Teatro Dioniso. La obra representa un gran drama rural en el que Lorca supo plasmar una crítica voraz hacia la sociedad de la época, sus costumbres y sus ideologías.

La función está prevista el sábado 10 de enero a las 20:00 horas y se dirige a un público juvenil y adulto. El precio único de las entradas asciende a 10 euros.

'Es-Puto' Cabaret

Por otro lado, el próximo sábado 24 de enero la compañía malagueña de 'El Espejo Negro' pondrá en escena 'Es-Puto' Cabaret de Ángel Calvente.

Sinopsis: ¡El ¨Es-puto¨, abre ya sus fauces para digerirnos en el Cabaret más petardo, corrosivo y burlón del mundo…!. Ahora, ante todos ustedes, la exuberante, fondona y subversiva estrella del transformismo Marianna Travelo, explosión de carne, atroz y voluptuosa, ex cantante de tugurios de dudosa reputación…

Marianna, actúa de maestra de ceremonias de este Cabaret insólito… hecha de goma-espuma y pegamento, no reniega jamás de su auténtica naturaleza de marioneta, entabla un diálogo con la gente nocturna y sandunguera. Y presenta a los artistas de la compañía, personajes ¨salidos¨ de la más inverosímil fantasía. El Espejo Negro tiene una cita mágica con todos ustedes, una invitación deshonesta a la risa, al arte, a la provocación y a los sentidos…

El espectáculo arrancará el sábado 24 de enero a las 20:00 horas. El precio de las entradas se sitúa en 16 euros.