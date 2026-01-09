Sala La Quemá de Jerez arranca el año con un romancero, un concierto y teatro

César Déneken y Marina Armario, de la compañía jerazana El Estado,Teatro de la Confrontación durante la representación de 'El último árbol'

Tras un parón de actividad por el periodo festivo de la Navidad, la sala La Quema de Jerez de la Frontera (Plaza Quemada, 5) retoma este mes de enero de 2026 su habitual agenda de eventos con, de momento, tres citas relacionadas con la música, el teatro y el Carnaval de Cádiz. Por orden cronológico, estas son las siguientes convocatorias:

'Camina o reventa' de Romancero Sospesocho

'Camina o revienta', la última parodia de "Romancero Sospesocho", integrado por los carnavaleros Txapela y Kiko Butró

Tras un primer intento fallido el pasado mes de noviembre por las inclemencias meteorológicas, Romancero Sospechoso formado por el dúo de carnavaleros Txapela y Kiko Butrón trae por fin a Jerez 'Camina o reventa' ; la parodia que le reportó el primer premio de Romanceros de 2025 del Carnaval de Cádiz.

En este espectáculo se mofan de la tardanza del autobús de línea número 2 a su paso por la ciudad gaditana. La representación está prevista el viernes 16 de enero de 2026 a partir de las 21:00 horas de la noche. La entrada consta de un donativo de 10 euros y se permiten reservas en el número de teléfono 676 758 188

El dúo jerezano Wonderwall, integrado por los músicos Fran Pena y José Manuel Peña

Wonderwall en concierto

El dúo jerezano Wonderwall, formado por los artistas José Manuel Peña y Fran Pena, actúa este viernes 23 de enero a partir de las 20:30 horas en el escenario de la sala La Quemá.

Ambos músicos realizan en Wonderwall un recorrido sonoro por los clásicos del rock y del pop en inglés. El backline principal está formado por dos guitarras acústicas.

El repertorio está formado por temas de The Beatles, The Rolling Stones, Bowie, Pink Floyd, Simon & Garfunkel, The Mamas and the Papas, Crowded House, The Eagles, The Cure, Oasis, etc..

Las entradas ascienden a diez euros con reservas vía whatsapp en el 676 758 188.

Obra de teatro 'El último árbol'

'El último árbol' es una obra teatral de la compañia jerezana El Estado, Teatro de la Confrontación, creada en 2025 por César Déneken y Marina Armario.

En esta pieza ambos creadores ofrecen un mundo devastado por una guerra interminable, donde la vida apenas sobrevive bajo el constante acecho de drones y bombardeos, dos desconocidos —un hombre y una mujer— se encuentran en la frontera entre la desesperanza y la extinción. El hambre, la sed y el silencio impuesto por el miedo a ser descubiertos marcan su día a día.

La obra se despliega sin palabras, en un lenguaje físico y poético, atravesado por la danza y la gestualidad. En escenas fragmentadas, los espectadores atisban los recuerdos traumáticos de ambos personajes, marcados por la violencia de la guerra y la pérdida.

Pero la fragilidad de la vida se impone: una bomba arrebata al hombre, dejando a la mujer sola, abrazada a su misión. El árbol, sin embargo, sigue creciendo hasta dar fruto. Con manos temblorosas, ella siembra la semilla que encierra un mensaje eterno: en medio de la destrucción, la esperanza, el cuidado y la naturaleza pueden abrir un camino hacia la vida.

Déneken y Armario poseen una sólida y extensa trayectoria en las artes escénicas, audiovisuales y plásticas. Su andadura profesional comenzó alrededor del año 2000, forjando su experiencia inicial en la compañía de títeres y objetos De-dos teatro.

En 2010 fundaron El Jinete Verde, un espacio escénico multidisciplinar y compañía con sede en Jerez de la Frontera con la que crearon 9 producciones teatrales.

Esta nueva etapa surge de la inquietud por explorar nuevos horizontes escénicos. La compañía se adentra en la investigación del teatro físico y el teatro pobre, donde la actuación se centra en la presencia del artista, la sonoridad, el movimiento y el uso mínimo de escenografía.

La entrada es un donativo cultural de 10 euros con reservas a través de whatsapp en el 676 758 188.