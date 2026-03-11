El PSOE de Jerez recuerda que a Fundarte le falta un convenio colectivo que equipare sus derechos laborales

El PSOE de Jerez hace balance del XXX Festival de Jerez que "un año más, ha mantenido su nivel artístico y creativo, además de suponer un importante impacto económico y turístico en la ciudad. Este logro ha sido posible gracias a la propuesta planificada y exhibida por profesionales y artistas que participan en sus espectáculos, a la complicidad y colaboración de la Federación Local de Peñas Flamencas, a cursillistas incansables venidos un año más desde diferentes países y a los comerciantes y hosteleros de la ciudad. Pero, sobre todo, ha sido posible gracias al esfuerzo, la profesionalidad y el compromiso de los trabajadores y trabajadoras de Fundarte, que han vuelto a demostrar estar profundamente comprometidos con la cultura, con el flamenco y con la proyección internacional de Jerez".

Desde el PSOE local "queremos reconocer públicamente el trabajo de estos profesionales, que han dado la cara por el Festival de Jerez y por la promoción cultural de nuestra ciudad. Resulta incomprensible que, a día de hoy, estos trabajadores públicos continúen sin tener un convenio colectivo que equipare sus derechos laborales, un acuerdo que el gobierno municipal de la alcaldesa Pelayo aún no ha firmado, manteniéndolos así una situación de desigualdad respecto a otros trabajadores y trabajadoras de la plantilla municipal. Aun así, cada día han levantado el telón del Villamarta, Sala Compañía, etc. Mientras tanto, el gobierno local que preside García-Pelayo ha estado ausente en la mayoría de las citas, demostrando una vez más su falta de implicación y aprecio hacia lo que supone el Festival".

"A esta falta de presencia -añade la nota del PSOE-, se le une también el silencio administrativo como res-puesta del gobierno popular ante los escritos presentados por los patronos socialistas de Fundarte donde solicitamos la convocatoria de la junta general del Patronato para tratar, entre otros asuntos, dicha firma de convenio. Un silencio que refleja, además del desprecio a la oposición, una discriminación injusta hacia un grupo de trabajadores municipales que demuestran más compromiso con el Festival de Flamenco de Jerez que el del propio gobierno local".

El PSOE de Jerez, en su "compromiso de velar por el desarrollo de la cultura y por el fortalecimiento de todas las potencialidades culturales de Jerez, entre ellas, el Festival de Baile Flamenco, denuncia la indolencia y la falta de atención que el gobierno de Pelayo demuestra hacia este festival, al que un año más dedica más gestos de desprecio institucional y menos respaldo económico y político".

"Desprecios que, lamentablemente, no se limitan al Festival de Jerez, sino que se extienden a otros ámbitos de la ciudad. Ejemplo de ello es la insuficiente dotación presupuestaria destinada a la programación del Teatro Villamarta o la ausencia de firmeza política para exigir a la junta la finalización de las obras del Museo del Flamenco de Andalucía. Del mismo modo, el gobierno municipal debería reclamar con mayor contunden-cia al presidente Moreno Bonilla el incremento de los recursos destinados a nuestro festival y garantizar que el Festival Flamenco de Jerez ocupe el lugar que merece dentro de la programación andaluza, evitando se vea solapado por otros espectáculos o eventos organizados por la propia Junta".