Pura Fernández presentará en Jerez su nuevo poemario Ciega claridad

La poeta granadina Pura Fernández Segura presentará su nuevo poemario Ciega claridad este próximo jueves 12 de marzo en la Fundación Caballero Bonald de Jerez de la Frontera.

La autora presentará sú última publicación, editada por Entorno Gráfico en la sede la institución de la calle Caballeros a partir de las 19:30 horas en un acto dirigido por Julita Arias Salgado.

Sinopsis de Ciega claridad por Antonio Praena

Ciega es la claridad que emana de las cosas que nos sujetan a la vida. Y ciegos de misericordia nos deja, asombrados nuestros ojos ante la revelada belleza de lo sencillo. Porque ha ocurrido el milagro y somos ya habitantes del resplandor. Algo semejante vamos a experimentar a través de los poemas de Ciega claridad.

Porque Pura Fernández Segura ha posado sobre ellos una mirada radicalmente cordial e inteligente, esa que deja amanecer en lo visible de este mundo una claridad que da sentido a la existencia abismándonos en sus misterios: el misterio del amor, el riesgo del futuro -pues eso es la esperanza-, el sacramento del cuerpo, la solidaridad con las desheredadas de la historia, la verdad como compromiso con una misma y con la condición humana.

Pero si la fulguración es un hecho en estas páginas, libro de horas en plenitud redondo, se lo debemos al entresijo mismo que hace poesía la poesía: la confluencia inexplicable de contenido y forma, experiencia y cultura, claridad y zozobra. Desde su último poemario, Zona próxima, a las páginas que arden ahora en tus manos, querido lector, Pura Fernández Segura da el paso que la inscribe entre las poetas cuya personalidad ya no tiene vuelta atrás y se reconoce por sí misma. Un claro de eternidad iluminando el bosque de las horas.

Perfil de Pura Fernández Segura

Pura Fernández Segura es una poeta, profesora y teóloga. Nació en Cortijo de Luchena, Purullena (Granada, 1960). Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Granada y Diplomada en Ciencias Religiosas.

Ejerce la docencia en el IES Ribera del Fardes y en el IES Benalúa. Actualmente reside en la ciudad de Guadix, Granada. Colabora en medios de difusión literaria y cultural, entre ellos las revistas: Wadi-as, La Oruga Azul, Tántalo, Estación Poesía, La Gaya Ciencia y Sur Literatura.

En 2014, Pura Fernández Segura publica su primer poemario Zona próxima en el Liceo Accitano. La presentación corrió a cargo de los poetas: Alicia Choín, Antonio Enrique y Antonio Praena.

En 2020 se incluyó uno de sus poemas en el número especial de la revista Lumbre, monográfico dedicado exclusivamente a la poesía granadina.